Die künftige Besteuerung von Kraftfahrzeugen steht im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses am Montag, 14. September 2020. Dazu liegen der Entwurf der Bundesregierung für ein siebtes Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes (19/20978) und ein Antrag von Bündnis 90/die Grünen mit dem Titel „Lenkungswirkung zu emissionsarmen und emissionsfreien Autos entfalten – Kfz-Steuer schnellstmöglich reformieren“ (19/17794) vor. Die Sitzung unter Leitung von Katja Hessel (FDP) beginnt um 11 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die Bundesregierung will mit ihrem Gesetzentwurf (19/20978) Beschlüsse aus ihrem Klimaschutzprogramm 2030 umsetzen. Um den Anforderungen des Pariser Klimaschutzabkommens gerecht zu werden, will die Regierung die Kohlendioxidemissionen im Verkehrssektor um mindestens 40 bis 42 Prozent verringern. Dabei sollten soziale Belange berücksichtigt, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gewährleistet und bezahlbare Mobilität sichergestellt werden.

Zur Förderung des Umstiegs auf elektrische Antriebe sieht der Gesetzentwurf eine Verlängerung der zehnjährigen Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für bis Ende 2025 erstmals zugelassene reine Elektrofahrzeuge vor. Die Steuerbefreiung soll längstens bis 31. Dezember 2030 gelten. Die Förderung der Elektromobilität sei ein wesentliches Element, um die Pariser Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen, heißt es.

Außerdem sollen Autos mit hohem Ausstoß von Kohlendioxid stärker besteuert werden. Um die Nachfrage deutlicher auf Fahrzeuge mit reduziertem Emissionspotenzial zu lenken, ist eine noch stärkere Berücksichtigung der CO 2 -Komponenten durch Einführung eines progressiven CO 2 -Tarifs bei der Kraftfahrzeugsteuer für Pkw mit Verbrennungsmotor beabsichtigt.

„Steuer wird sich deutlich verändern“

Um zusätzlich auch besonders emissionsreduzierte Fahrzeuge zu fördern, wird die Kraftfahrzeugsteuer für zwischen dem Tag des Kabinettsbeschlusses und dem 31. Dezember 2024 für erstmals zugelassene Pkw mit einem CO 2 -Wert bis 95 Gramm pro Kilometer in Höhe von 30 Euro im Jahr für fünf Jahre, längstens bis zum 31. Dezember 2025, nicht erhoben. Innerhalb der ersten CO 2 -Stufe von 96 bis 115 Gramm pro Kilometer beträgt der Eingangssteuersatz zwei Euro je Gramm pro Kilometer.

In den folgenden Stufen von 116 bis 195 Gramm pro Kilometer steigen die Steuersätze von 2,20 Euro bis auf 3,40 Euro und sollen signalisieren, „dass höherer Kraftstoffverbrauch künftig nicht erst an der Tankstelle finanziell spürbar wird“. Der Spitzensteuersatz von vier Euro je Gramm pro Kilometer betreffe Fahrzeuge mit besonders hohem Emissionspotenzial von mehr als 195 Gramm pro Kilometer. „Die Steuer wird sich im Vergleich zu bisher gewohnten Höhe deutlich verändern“, heißt es in dem Entwurf.

Mit der Abschaffung einer Sonderregelung für bestimmte leichte Nutzfahrzeuge sollen vor allem mittelständische Betriebe entlastet werden. Das Gesetz soll „zeitnah nach seiner Verkündung“ in Kraft treten.

Antrag der Grünen

Die Grünen fordern in ihrem Antrag (19/17794), die Bemessungsgrundlage der Kraftfahrzeugsteuer zu ändern und hauptsächlich auf die CO 2 -Prüfwerte pro Kilometer auszurichten. Dies solle ab dem 1. Januar 2021 gelten. Erwartet wird, dass es dadurch zu einer effektiven Lenkungswirkung beim Neuwagenkauf hin zu emissionsärmeren beziehungsweise emissionsfreien Antrieben kommt.

Außerdem soll die Kaufprämie für Elektrofahrzeuge durch ein Bonus-Malus-System in der Kfz-Steuer ersetzt werden. Elektrische Fahrzeuge sollen eine Gutschrift erhalten, während „Spritschlucker“ stärker an ihren ökologischen Kosten beteiligt werden sollen. In der Begründung des Antrags stellt die Fraktion fest, trotz der Klimakrise halte die Nachfrage nach verbrauchsstarken und immer höher motorisierten Autos in Deutschland an. (hle/07.09.2020)