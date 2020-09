Mit einer gesetzlichen Änderung will die Bundesregierung auch in Zukunft einheitliche Preise für verschreibungspflichtige Medikamente sicherstellen und Rabattangebote europäischer Versandapotheken verhindern. Ihr Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Vor-Ort-Apotheken (19/21732) ist am Mittwoch, 16. September 2020, zusammen mit Anträgen der FDP (19718931), der Linken (19/9462) und von Bündnis 90/die Grünen (19/9699) Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit. Die Sitzung unter Leitung von Erwin Rüddel (CDU/CSU) beginnt um 14 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird am Mittwoch, 16. September, ab 18.30 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung (19/21732) sieht vor, dass die Regelungen zur Einhaltung des einheitlichen Abgabepreises für Arzneimittel in das Sozialgesetzbuch V (SGB V) eingefügt werden. Bei Verstößen drohen Vertragsstrafen von bis zu 50.000 Euro. Mit der Reform soll als Reaktion auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) die flächendeckende Arzneimittelversorgung in Deutschland gestärkt werden. Der EuGH hatte 2016 entschieden, dass ausländische Versandapotheken durch die Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente in Deutschland benachteiligt werden. Die Festpreise erschwerten den Zugang zum deutschen Markt.

Aufgrund dieser Entscheidung sei das deutsche Arzneimittelpreisrecht nicht auf Versandapotheken in der EU anwendbar, sodass diese bei der Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente Boni und Rabatte gewähren könnten, heißt es im Gesetzentwurf. Die Apotheken in Deutschland seien jedoch weiter an den einheitlichen Abgabepreis gebunden.

„Einheitlichen Apothekenabgabepreis einhalten“

Neu geregelt wird nun, dass die Rechtswirkung des Rahmenvertrages über die Arzneimittelversorgung auch für Versandapotheken aus der EU Voraussetzung dafür ist, zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung Arzneimittel als Sachleistung abgeben und abrechnen zu können. Apotheken werden dazu verpflichtet, bei der Abgabe von verordneten Arzneimitteln an gesetzlich Krankenversicherte im Wege der Sachleistung den einheitlichen Apothekenabgabepreis einzuhalten, heißt es in dem Gesetzentwurf. Im Rahmen des Sachleistungsprinzips bei der Abgabe verordneter Arzneimittel stünden Apotheken nicht im Preiswettbewerb um gesetzlich Krankenversicherte.

Durch direkte Rabatte und Boni von Apotheken würden sowohl das Sachleistungs- als auch das Solidaritätsprinzip unterlaufen, heißt es weiter. Es gehe nicht um ein grundsätzliches Rabattverbot, sondern um die Umsetzung im Rahmen der Arzneimittelversorgung von gesetzlich Versicherten innerhalb des Sachleistungsprinzips.

Mehr Geld für Notdienste und spezielle Dienstleistungen

Darüber hinaus sollen mit der Reform die Apotheker zusätzliche Befugnisse bekommen. So sollen sie im Rahmen regionaler Modellvorhaben die Möglichkeit erhalten, Erwachsene gegen Grippe zu impfen. Das soll die Impfquoten verbessern. Zudem sollen Apotheker auf speziell gekennzeichnete Wiederholungsrezepte bis zu drei weitere Male Arzneimittel an chronisch kranke Patienten ausgeben können.

Apotheker sollen schließlich auch mehr Geld für Notdienste und spezielle Dienstleistungen bekommen, etwa für die Versorgung von Krebskranken oder Pflegefällen. Durch eine entsprechende Änderung der Arzneimittelpreisverordnung sollen 150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert eine sichere Arzneimittelversorgung. Die Corona-Krise verdeutliche auf drastische Weise, dass in Krankenhäusern und Apotheken wichtige Medikamente fehlten, heißt es in ihrem Antrag (19/18931).

Die Abgeordneten fordern unter anderem, die Herstellung von Arzneimitteln inklusive Wirkstoff- und Hilfsstoffproduktion nach Deutschland oder in die EU zurückzuverlagern. Zugleich müssten Bürokratiepflichten abgebaut und Zuschüsse für die Investition in Produktionsstätten geprüft werden. Auch Zuschüsse für die Gewährung der Versorgungssicherheit seien zu prüfen.

Antrag der Linken

Die Linksfraktion will den Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln verbieten. Patienten benötigten in einer Vielzahl von Krankheitsfällen eine fachkundige Beratung in einer wohnortnahen Apotheke, betont die Fraktion in ihrem Antrag (19/9462).

Der Bezug von Arzneimitteln über Versandapotheken beinhalte zusätzliche Risiken und stelle oftmals eine deutliche und nicht notwendige Verschlechterung der gesundheitlichen Versorgung dar. Zudem biete der illegale Versandhandel die größte Eintrittspforte für gefälschte Arzneimittel.

Antrag der Grünen

Die Arzneimittelversorgung muss nach Ansicht der Grünen-Fraktion bundesweit wohnortnah gewährleistet sein. Patienten hätten jederzeit und überall einen Anspruch auf Arzneimittel und eine kompetente Beratung, heißt es in ihrem Antrag (19/9699). Eine flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln durch Apotheken sei somit unverzichtbar. Konkret fordern die Grünen unter anderem, die Höhe der packungsabhängigen Vergütung für die Abgabe eines verschreibungspflichtigen Medikaments an den Umsatz der abgebenden Apotheke zu koppeln. So könne einer Konzentration auf wenige große Versandapotheken entgegengewirkt werden.

Die heilberuflichen Kompetenzen der Apotheker müssten gezielter honoriert werden. Sie sollten eine stärkere Rolle beim Medikationsmanagement von Patienten mit chronischen und Mehrfacherkrankungen bekommen. Zudem müssten die besonderen Versorgungsbedürfnisse strukturschwacher und sozial benachteiligter Regionen berücksichtigt werden. Der Botendienst sollte ausgebaut und gezielt honoriert werden, so die Fraktion. (pk/09.09.2020)

Liste der geladenen Sachverständigen

Verbände/Institutionen:

Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ADBA)

BAG-Selbsthilfe e. V.

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW)

Bundesverband der Arzneimittelhersteller e. V. (BAH)

Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V. (BPI)

Bundesärztekammer (BÄK)

Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V.

Bundesverband Deutscher Apothekenkooperation e. V. (BVDAK)

Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA)

Bundesverband klinik- und heimversorgender Apotheker e. V. (BVKA) Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft e. V. (DPhG)

European Association of Mail Service Pharmacies (EAMSP)

Spitzenverband Bund Krankenkassen (GKV-SV)

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)

Paritätischer Wohlfahrtsverband

PHAGRO – Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels e. V.

Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. (PKV)

Pro Generia e. V.

Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V. (vfa)

via-Verband innovativer Apotheken e. V.

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)

Einzelsachverständige: