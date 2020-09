Liveübertragung: Donnerstag, 10. September, 16.40 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 10. September 2020, über einen Entwurf von CDU/CSU und SPD für ein Krankenhauszukunftsgesetz. Die Vorlage soll nach halbstündiger Debatte zusammen mit einem Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Krankenhäuser in der Fläche erhalten – Wirtschaftliche Basis sichern, Bundesländer angemessen beteiligen“ zur weiteren Beratung in den federführenden Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass aus dem Bundeshaushalt drei Milliarden Euro für eine modernere und bessere investive Ausstattung der Krankenhäuser zur Verfügung gestellt werden. Mit einem „Krankenhauszukunftsfonds“ sollen notwendige Investitionen gefördert werden, etwa in moderne Notfallkapazitäten und in eine bessere digitale Infrastruktur der Krankenhäuser in der internen und auch sektorenübergreifenden Versorgung. Gefördert werden sollen auch die Digitalisierung der Ablauforganisation, der Kommunikation, der Telemedizin, der Robotik, der Hightechmedizin und der Dokumentation.

Darüber hinaus sollen Investitionen in die IT- und Cybersicherheit der Krankenhäuser und in die regionalen Versorgungsstrukturen unterstützt werden. Dazu ist vorgesehen, den Krankenhausstrukturfonds, der bereits vor einigen Jahren zur Förderung regionaler stationärer Versorgungsstrukturen gebildet wurde, zu erweitern. Die Laufzeit des Fonds soll zudem um zwei Jahre verlängert werden. In der Pflegeversicherung sollen die bis Ende September 2020 befristeten coronabedingten Regelungen bis Ende Dezember 2020 verlängert werden. Erlösrückgänge der Krankenhäuser im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 sollen durch Verhandlungen der Vertragsparteien vor Ort anteilig ausgeglichen werden können.

Geplant ist darüber hinaus, beim Kinderzuschlag die bis Ende September 2020 vereinfachte Berücksichtigung des Vermögens ebenfalls bis Ende Dezember 2020 zu verlängern. Dies soll auch für die coronabedingten Regelungen für pflegende Beschäftigte gelten. Die kurzzeitige Arbeitsverhinderung sowie das Pflegeunterstützungsgeld sollen bis zu 20 Arbeitstage in Anspruch genommen werden können. Auch werden Monate, in denen wegen der Pandemie ein geringeres Einkommen erzielt wurde, bei der Ermittlung der Darlehenshöhe nach dem Familienpflegezeitgesetz auf Antrag nicht berücksichtigt. Beschäftigte, die aufgrund der Sonderregelungen zu Covid 19 Freistellungen in Anspruch genommen haben, sollen verbleibende Monate weiterhin in Anspruch nehmen können. (vom/sas/08.09.2020)