Mit drei Petitionen befasst sich der Petitionsausschuss unter Vorsitz von Marian Wendt (CDU/CSU) in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 14. September 2020. Ab 12 Uhr beraten die Abgeordneten im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin die Forderung, der Bundestag solle die Möglichkeit schaffen, durch ein aus den USA bekanntes Verfahren (Global Magnitsky Act), die Vermögen von Menschenrechtsverletzern einzufrieren und ihnen die Einreise nach Deutschland zu untersagen. Im Anschluss – ab etwa 13 Uhr – wird über eine Kennzeichnungspflicht von bei der Lebensmittelherstellung verursachten Treibhausgasemissionen diskutiert. Den Abschluss – ab etwa 14 Uhr – bildet eine Petition, in der Maßnahmen verlangt werden, um die Einflussmöglichkeiten Chinas und anderer „nicht demokratisch legitimierter Regierungen“ auf deutsche und europäische Wirtschaftsunternehmen zu beschränken.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Kontoeinfrierungen und Einreiseverbote

Der Petent Ralf Gronau, Mitglied bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, verweist in seiner Petition auf „brutale Menschenrechtsverletzungen durch die Kommunistische Partei Chinas“. Millionen Gewissensgefangene würden in China von der Kommunistischen Partei verfolgt, illegal inhaftiert, gefoltert, Gehirnwäsche und Zwangsarbeit unterzogen und ihrer Organe beraubt. Opfer seien Uiguren, Tibeter, Christen und Anhänger der Meditationspraktik Falun Gong, heißt es in der Petition, die mehr als 80.000 Unterstützer gefunden hat.

Um die Konten der Verantwortlichen einfrieren und ihnen die Einreise nach Deutschland verwehren zu können, soll nun nach den Vorstellungen des Petenten der in den USA 2016 verabschiedete Global Magnitsky Act, der der US-Regierung derartige Befugnisse einräumt, auch in Deutschland umgesetzt werden. Der Global Magnitsky Act geht auf den Fall des russischen Wirtschaftsprüfers Sergej Magnitski zurück, der die Korruption hoher russischer Beamten im Innenministerium aufgedeckt hatte, daraufhin verhaftet wurde und in der Haft starb. In der Folge wurden durch die Regierung der USA Kontoeinfrierungen und Einreiseverbote gegen die Verantwortlichen verhängt. Später wurde die Regelung auf Menschenrechtsverletzer weltweit ausgeweitet.

Treibhausgasemissionen durch die Lebensmittelindustrie

Deutsche Autohersteller stehen nach Aussage des Petenten Tobias Goj derzeit schon in der gesetzlichen Pflicht, die absoluten CO 2 -Emissionswerte von Neuwagen preiszugeben. Lebensmittelhersteller seien hiervon bislang ausgenommen, „trotz ihres starken Einflusses auf das Klima“, schreibt Goj, Geschäftsführer des Haferdrink-Herstellers Oatly, in seiner Eingabe, die mehr als 57.000 Mal mitgezeichnet wurde und über die ab 13 Uhr beraten wird. Der Petent verweist auf eine Studie, wonach die Lebensmittelindustrie mindestens 24 Prozent aller weltweiten Treibhausgasemissionen verursacht. Folglich habe die Wahl der Lebensmittel einen entscheidenden Einfluss auf das Klima.

Eine aktuelle Umfrage zeige jedoch, dass sich nur neun Prozent aller Deutschen gut über die unterschiedlichen Klimakosten von Lebensmitteln informiert fühlen. 85 Prozent hätten angegeben, diesbezüglich mehr Informationen haben zu wollen. Die Kennzeichnung von Lebensmitteln mit dem Klima-Fußabdruck könne sowohl die Kaufentscheidung von Konsumenten als auch die Herstellung von Lebensmitteln positiv zugunsten des Klimas beeinflussen, zeigt sich der Petent überzeugt und fordert den Bundestag auf, „den Bürgern dieses Verbraucherrecht einzuräumen und damit die Möglichkeit einer nachhaltigeren Ernährung zu geben“.

Einflussnahme Chinas auf Unternehmensführungen

Zum Abschluss der Sitzung – ab etwa 14 Uhr – wird es erneut um China gehen. Der Petent Thomas Wilke verlangt vom Bundestag, Gesetze zu erlassen und seinen Einfluss auf die EU geltend zu machen, „um die Abhängigkeit von der Volksrepublik China und anderer nicht demokratischer Staaten auf ein Mindestmaß zu reduzieren, damit Vertreter von Diktaturen in Vorständen und Aufsichtsräten von europäischen Unternehmen keinen Einfluss nehmen können“. In der Begründung zu seiner Eingabe, die mehr als 53.000 Unterstützer gefunden hat, schreibt der Petent: Im Zusammenhang mit den Protesten in Hongkong gebe es Nachrichten im Internet, dass die Volksrepublik China ihren Einfluss auf die deutsche Wirtschaft dazu nutzen wolle, damit Personen, die sich politisch gegen die Interessen Chinas einsetzen, von deutschen Organisationen nicht mehr unterstützt, sondern benachteiligt werden.

Um eine negative Einflussnahme von nicht demokratisch legitimierten Regierungen auf die europäische Wirtschaft zu vermeiden, seien Beschränkungen im freien Kapitalverkehr notwendig, heißt es. Der Petent erinnert an die Zeit vor 1990, als es verboten gewesen sei, „Geräte der IT-Technik in den Bereich des Warschauer Paktes zu bringen, um die technische Entwicklung des militärischen Gegners nicht zu unterstützen“. Derzeit sei es aber so, dass europäische Firmen Maschinen nach China lieferten, wodurch dortige Unternehmen in die Lage versetzt würden, aufgrund geringerer Herstellungskosten die europäische Wirtschaft zu unterbieten. „Auf diese Weise wird eine Diktatur unterstützt“, schreibt der Petent. Mit den Gewinnen kaufe sich China in die europäische Infrastruktur ein und weite so seine politischen Einflussmöglichkeiten aus.

Abschließendes Votum in späterer Sitzung

Im Verlauf der öffentlichen Sitzung erhalten die Petenten die Möglichkeit, ihr Anliegen nochmals kurz darzustellen, um dann konkrete Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten.

An der Sitzung nehmen auch Mitglieder der Bundesregierung teil, die von den Abgeordneten zu den Themen befragt werden können. Ein abschließendes Votum wird der Ausschuss in einer seiner späteren Sitzungen abgeben. (hau/07.09.2020)