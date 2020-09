Das Thema Inkassorecht beschäftigt den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz in einer öffentlichen Anhörung am Mittwoch, 16. September 2020. Neben dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht und zur Änderung weiterer Vorschriften (19/20348) liegen dazu ein Entschließungsantrag der AfD-Fraktion sowie Anträge der FDP (19/20345), der Linken (19/20547) und von Bündnis 90/Die Grünen (19/6009) vor. Die Sitzung unter Leitung von Prof. Dr. Heribert Hirte (CDU/CSU) beginnt um 11 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Wie es im Gesetzentwurf der Bundesregierung (19/20348) heißt, hat sich infolge des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken die Transparenz im Inkassowesen deutlich verbessert. Sehr unbefriedigend stelle sich aber noch immer die Situation bei den geltend gemachten Inkassokosten dar, die im Verhältnis zum Aufwand zumeist als deutlich zu hoch anzusehen seien. Zudem gebe es teilweise noch unnötige Kostendoppelungen und würden mangelnde Rechtskenntnisse der Schuldner ausgenutzt.

Der Entwurf, der mit einem einmaligen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft von gut vier Millionen Euro rechnet, sieht hauptsächlich vor, die Geschäfts- und die Einigungsgebühr so anzupassen, dass einerseits für die Schuldner keine unnötigen Belastungen entstehen, andererseits aber Inkassodienstleistungen nach wie vor wirtschaftlich erbracht werden können. Dabei sollen Schuldner vor allem in den Fällen entlastet werden, in denen sie die Forderungen auf ein erstes Mahnschreiben hin begleichen oder in denen Forderungen von bis zu 50 Euro eingezogen werden. Schuldner sollen über die beim Abschluss von Zahlungsvereinbarungen entstehenden Kosten und die Rechtsfolgen von Schuldanerkenntnissen aufgeklärt werden müssen.

Entschließungsantrag der AfD

Die AfD-Fraktion hat im Rechtsausschuss einen Entschließungsantrag mit dem Titel „Verbraucher vor überzogenen Inkassoforderungen effektiv schützen“ eingebracht, der sich auf den Regierungsentwurf bezieht. Darin heißt es, der Regierungsentwurf werde dem Problem unverhältnismäßig hoher Inkassoforderungen nicht gerecht. Der Entwurf sei einerseits zu weitgehend, als er neben Verbrauchern auch unternehmerisch handelnde Schuldner schütze, die bei Nichtzahlung einer Geldforderung nicht im gleichen Maße schutzbedürftig seien. Andererseits schütze er die tatsächlich schutzbedürftigen Verbraucher nicht konsequent.

Die Fraktion fordert daher, nur die tatsächlich schutzbedürftigen Verbraucher zu schützen und keine Gleichbehandlung der Vergütungsansprüche von mit Inkasso beauftragten Rechtsanwälten und Inkassodienstleistern vorzusehen. Auch solle der Gesetzentwurf nur für Forderungen von Gläubigern gelten, die Unternehmen sind, und zwar innerhalb einer Bagatellgrenze von 100 Euro oder bei mehreren geltend gemachten Forderungen von 150 Euro. Ebenso müsse sichergestellt werden, dass Verbraucher im Bagatellbereich keinen zusätzlichen Forderungen des Gläubigers (Unternehmen) auf Erstattung von Inkassokosten ausgesetzt sind. Verbraucher sollten außerhalb der Bagatellgrenze Inkassokosten nur erstatten müssen, wenn sie zuvor durch eine weitere Mahnung des Gläubigers (Unternehmen) auf die Gefahr derartiger Kosten ausdrücklich hingewiesen worden sind.

Antrag der FDP

Nach dem Willen der FDP-Fraktion (19/29345) soll die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Reform des Inkassorechts vorlegen. Das Gesetz solle unter anderem die Geschäftsgebühren für außergerichtliche Inkassodienstleistungen und die Einigungsgebühren für den Abschluss von Zahlungsvereinbarungen neu regeln und das außergerichtliche Mahnwesen in einen festen Rhythmus einbetten.

Binnen der nächsten fünf Jahre solle die Effektivität der Aufsicht über Inkassodienste evaluiert werden. Durch die Senkung der Inkassokosten sollen Schuldenfallen vermieden werden, heißt es in der Begründung des Antrags.

Antrag der Linken

Dem Schutz von Verbrauchern vor hohen Inkassokosten dient der Antrag der Linken (19/20547). Wie die Fraktion schreibt, greift das „Inkassounwesen“ gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern weitgehend ungehindert um sich. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher würden durch hohe Inkassokosten in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Nicht selten würden Menschen durch Druck und Drohungen zu Zahlungen von Forderungen gedrängt, die unberechtigt seien.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung werde den festgestellten Defiziten und den notwendigen Reformen der Inkassobranche nicht gerecht, heißt es weiter. Der Bundestag solle daher umgehend einen Gesetzentwurf zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher bezüglich der Inkassokosten vorlegen, der unter anderem maximale Inkassokosten sowie Rechte der Schuldner und Pflichten der Inkassounternehmen und -rechtsanwälte festlegt.

Antrag der Grünen

Die Bundesregierung soll gegen unseriöse und überteuerte Inkassomethoden vorgehen, fordern auch die Grünen (19/6009). Nach Angaben der Abgeordneten hat das 2013 wirksam gewordene Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken seine Ziele verfehlt: „Anscheinend ist sogar das Gegenteil des mit dem Gesetz verfolgten Ziels, die anfallenden Inkassokosten für Schuldner zu vermindern, eingetreten.“ Seit Umsetzung des Gesetzes seien nach einer Untersuchung die Kosten, mit der Schuldner durch die Inkassobranche belastet werden, deutlich gestiegen. Die Fraktion fordert daher unter anderem, dass die Inkassokosten auf ein angemessenes Niveau begrenzt werden, die Doppelbeauftragung von Inkassounternehmen und Rechtsanwalt klarer beschränkt sowie die Aufsicht über Inkassounternehmen gebündelt und gestärkt wird.

Zur Begründung erläutern die Abgeordneten die heutige Situation: Die bisher unzureichenden Regelungen zu erstattungsfähigen Inkassokosten hätten zur Folge, dass selbst bei geringen Forderungen von beispielsweise 35 Euro oft das Maximum von zusammengefasst über 70 Euro an Inkassokosten bereits für das erste Anschreiben veranschlagt werde. Dies entspreche dem 1,3-fachen Satz plus Auslagenpauschale nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, welcher für die durchschnittlich aufwendige Tätigkeit eines Rechtsanwalts verlangt werden könne. „Diese Gleichsetzung erscheint insbesondere in Zeiten der Digitalisierung für diese Tätigkeit nicht angebracht. Die weitgehend EDV-gestützte Eintreibung einer unstreitigen Forderung ist in keiner Weise mit einem anwaltlichen Vollmandat mit Beratung und Vertretung in einer streitigen Rechtsangelegenheit vergleichbar“, argumentiert die Fraktion. Sie fordert, den Erstattungsanspruch für ein erstes Inkassoschreiben auf die Höhe einer 0,3er Gebühr zu begrenzen, da es sich um ein „Schreiben einfacher Art“ handele. Begrenzt werden sollen nach Ansicht der Fraktion auch die Gebühren für Inkassodienstleister. (mwo/09.09.2020)

Zeit: Mittwoch, 16. September 2020, 11 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-32430, Fax: 030/227-36081, E-Mail: rechtsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Liste der geladenen Sachverständigen