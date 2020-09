Liveübertragung: Freitag, 2. Oktober, 9 Uhr

Am 3. Oktober 1990 trat die DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes und damit der Bundesrepublik bei. Deutschland war somit wieder vereint. Der Bundestag erinnert daran am Freitag, 2. Oktober 2020, im Rahmen der Vereinbarten Debatte „30 Jahre Deutsche Einheit“, für die zwei Stunden vorgesehen sind.

Einigungsvertrag als Grundlage der Wiedervereinigung

Basis der Wiedervereinigung war der am 31. August 1990 vom damaligen Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble und dem Parlamentarischen Staatssekretär im Amt des Ministerpräsidenten der DDR, Dr. Günther Krause, unterzeichnete Einigungsvertrag. Darin wurde unter anderem geregelt, dass die Wiedervereinigung auf der Basis des Artikels 23 des Grundgesetzes und nicht durch eine Verfassungsneuschöpfung erfolgen soll.

Nach dem damaligen Artikel 23 konnten „andere Teile Deutschlands“ dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitreten. So beschloss die Volkskammer der DDR am 23. August 1990 den Beitritt zur Bundesrepublik. Am 20. September 1990 stimmten sowohl der Deutsche Bundestag als auch die Volkskammer für den Einigungsvertrag, der am 3. Oktober 1990 in Kraft trat. (hau/23.09.2020)