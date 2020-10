Liveübertragung: Donnerstag, 1. Oktober, 12.35 Uhr

Ohne vorherige abschließende Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 1. Oktober 2020, über folgende Vorlagen ab:

Haushaltsjahr 2018: Die Abgeordneten stimmen über einen Antrag des Bundesministeriums der Finanzen zur Entlastung der Bundesregierung für das Haushaltsjahr 2018 (19/11040) ab. Dazu liegen die Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2019 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes(einschließlich der Feststellungen zur Haushaltsrechnung und zur Vermögensrechnung 2018 (19/15700, 19/16194 Nr. 1) sowie die Bemerkungen des Bundesrechnungshofs 2019 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes (Ergänzungsband, 19/18300, 19/18779 Nr. 1.11) vor. Der Abstimmung liegt eine Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses (19/20805) zugrunde.

Bundesrechnungshof: Der Bundestag stimmt über die vom Bundesrechnungshof vorgelegte Rechnung für das Haushaltsjahr 2019 (19/19847) ab. Demnach lagen die Ausgaben des Hofes mit 157,769 Millionen Euro um 4,266 Millionen Euro unter dem Soll-Wert von 162,035 Millionen Euro. Die Einnahmen fielen mit 4,533 Millionen Euro um 662.000 Euro höher aus als der Soll-Wert von 3,871 Millionen Euro. Der Abstimmung liegt eine Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses (19/20804) zugrunde.

Genozid in Ruanda: Der Bundestag stimmt über Anträge der FDP-Fraktion mit dem Titel „25. Jahrestag des Genozids in Ruanda – Krisenprävention stärken“ (19/8958) und von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „25 Jahre Völkermord in Ruanda – Unabhängige historische Aufarbeitung in Deutschland“ (19/8978) ab. Zur Abstimmung liegt eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe vor (19/13173).

Au-pair-Programme: Abgestimmt wird auch über einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Au-pair-Programme stärken – Einreisen ermöglichen, Familien entlasten“ (19/22115), zu dem eine Beschlussempfehlung des Innenausschusses vorliegt (19/22654).

Wirecard-Untersuchungsausschuss: Der Bundestag entscheidet zudem über den gemeinsamen Antrag von FDP, Linksfraktion und Bündnis 90/Die Grünen zur Einsetzung des 3. Untersuchungsausschusses der 19. Wahlperiode (Wirecard) (19/22240). Dazu liegt eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung (19/22996) vor, der Änderungen am Antrag der drei Oppositionsfraktionen vornahm. Der Untersuchungsausschuss soll nicht 18, sondern nur neun Mitglieder haben. Zudem wurde in Teilen der Untersuchungsauftrag präzisiert. Der Untersuchungsausschuss soll nach dem Willen der drei Oppositionsfraktionen aufklären, inwiefern die Bundesregierung und ihre Geschäftsbereichsbehörden jeweils über die Vorkommnisse beim insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard informiert gewesen sind und inwiefern sie ihren Pflichten zur Finanz-, Geldwäsche und Steueraufsicht im Hinblick auf den Konzern nachkamen. Untersucht werden soll auch, ob und wie sich die Bundesregierung für Belange des Wirecard-Konzerns im In- und Ausland eingesetzt hat. Aufgearbeitet werden soll darüber hinaus, ob die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) etwaiges strafbares und/oder manipulatives Handeln erkannt hat oder früher hätte erkennen müssen.

Beschlüsse zu Petitionen: Der Bundestag stimmt über insgesamt 16 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen sind und vom Petitionsausschuss beraten wurden. Es handelt sich um die Sammelübersichten 617 bis 632 (19/22617, 19/226178, 19/22619, 19/22620, 19/22621, 19/22622, 19/22623, 19/22624, 19/22625, 19/22626, 19/22627, 19/22628, 19/22629, 19/22630, 19/22631, 19/22632).

Maßnahmen gegen unerlaubte Werbeanrufe

Darunter befindet sich auch eine Petition mit der Forderung, Telekommunikationsanbieter zu verpflichten, „unerlaubte Werbeanrufe aufgrund technischer Statistiken zu ermitteln und daraus Maßnahmen zur Unterbindung einzuleiten“. Paragraf 96 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) enthalte bereits eine Verpflichtung zur Erfassung von Verkehrsdaten, heißt es in der Petition. Aus diesen erfassten Verkehrsdaten sollten nach den Vorstellungen der Petenten auch Merkmale und Muster von Telefonverbindungen verwertet werden, die auf illegale Aktivitäten hindeuteten.

Zwar regelten Paragraf 7 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und Paragraf 102 Absatz 2 des TKG entsprechende Aktivitäten, aber in der Praxis seien Beschwerden und Verfahren zur Bekämpfung unerlaubter Anrufe durch die Bundesnetzagentur „nicht ausreichend nachhaltig und effizient, um solche illegalen Tätigkeiten zu verhindern“, heißt es in der Eingabe.

Die in der Sitzung des Petitionsausschusses am 16. September 2020 verabschiedete Beschlussempfehlung sieht nun vor, die Petition dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) „als Material“ zu überweisen. Den Verfahrensgrundsätzen des Petitionsausschusses zu Folge bedeutet dies, dass die Bundesregierung die Petition „in die Vorbereitung von Gesetzentwürfen, Verordnungen oder anderen Initiativen oder Untersuchungen einbeziehen soll“.

Verarbeitung der Verkehrsdaten „grundsätzlich zulässig“

In der Begründung zu seiner Beschlussempfehlung begrüßt der Ausschuss das mit der Petition zum Ausdruck gebrachte Engagement im Hinblick auf die Bekämpfung des Missbrauchs von Telekommunikationsdiensten. Sowohl nach europäischem Recht (Richtlinie 2002/58/EG) als auch unter dem Fernmeldegeheimnis gemäß Artikel 10 des Grundgesetzes (GG) sei eine Regelung, die es Dienstanbietern erlaubt, Verkehrsdaten im Sinne der Petition zu verarbeiten, „grundsätzlich zulässig“, befinden die Abgeordneten.

Derzeit dürften Verkehrsdaten, die im Zusammenhang mit der Übermittlung von Informationen beim Telekommunikationsdienst notwendigerweise anfallen, aber nur zum Zweck der Gebührenabrechnung und mit Einwilligung nur zum Zweck der Vermarktung elektronischer Kommunikationsdienste oder zur Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen verarbeitet werden. Die Mitgliedstaaten können jedoch weitergehende Regelungen treffen, unter anderem zur Verhütung, Ermittlung, Feststellung und Verfolgung des unzulässigen Gebrauchs von elektronischen Kommunikationssystemen.

Ferner weist der Ausschuss darauf hin, dass Paragraf 100 Absatz 3 des TKG unter bestimmten Voraussetzungen die Verarbeitung von Verkehrsdaten erlaubt, um gegen die missbräuchliche Verwendung von Telekommunikationsdiensten vorzugehen. Diese Befugnis sei jedoch nach derzeitiger Rechtslage auf den Zweck beschränkt, den Entgeltanspruch des Dienstanbieters zu sichern.

Ministerium hält Forderung der Petition für umsetzbar

Wie der Petitionsausschuss weiter schreibt, hat das Bundeswirtschaftsministerium in einer Stellungnahme mitgeteilt, dass es im Zuge der laufenden Arbeiten zu Gesetzesänderungen im Bereich des TKG prüfen werde, ob die Befugnis zur Verarbeitung von Verkehrsdaten zur Bekämpfung des Missbrauchs von Telekommunikationsdiensten entsprechend dem Anliegen des Petenten zu ergänzen ist.

Dies beträfe zum einen eine große TKG-Novelle zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2018 / 1972 (Kodex für elektronische Kommunikation). Zum anderen sollen im Rahmen eines gesonderten Gesetzgebungsverfahrens die Datenschutzbestimmungen des Telemediengesetzes und des TKG angepasst werden. „Nach Einschätzung des Ministeriums spricht nichts dagegen, die Regelung des Paragrafen 100 Absatz 3 des TKG im Sinne der Forderung der Petition auch auf den Zweck der Bekämpfung unerwünschter Kommunikation auszuweiten“, heißt es in der Beschlussempfehlung. (eis/hau/30.09.2020)