Der Bundestag berät in der kommenden Woche erstmals den Bundeshaushalt für 2021. Auftakt der viertägigen Haushaltsberatungen ist die Rede von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der das Zahlenwerk am Dienstag, 29. September 2020, zusammen mit dem Finanzplan des Bundes für den Zeitraum 2020 bis 2024 in einer 45-minütigen Rede in den Bundestag einbringen wird. Im Anschluss werden in jeweils 90-minütigen Aussprachen die Einzelpläne der Ministerien debattiert.

Ausgaben in Höhe von 413,4 Milliarden Euro geplant

Der Entwurf der Bundesregierung sieht für 2021 Ausgaben in Höhe von 413,4 Milliarden Euro vor. Das sind 18,7 Prozent beziehungsweise 95,1 Milliarden Euro weniger als der Ansatz im zweiten Nachtragshaushalt 2020. Ursprünglich hatte der im November 2019 beschlossene Haushalt 2020 Ausgaben in Höhe von 362 Milliarden Euro vorgesehen. Um Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, ist eine Nettokreditaufnahme von 96,2 Milliarden Euro vorgesehen. Die Nettokreditaufnahme für 2020 soll rund 218 Milliarden Euro betragen.

In der Finanzplanung geht das Bundesfinanzministerium von einem deutlich geringeren Ausgabeniveau bis 2024 aus. 2022 sind demnach 387,0 Milliarden Euro, 2023 387,1 Milliarden Euro und 2024 393,3 Milliarden Euro avisiert. Die Nettokreditaufnahme soll in den kommenden Jahren ebenfalls sinken. Geplant ist für 2020 eine Nettokreditaufnahme von 10,5 Milliarden Euro, für 2023 von 6,7 Milliarden Euro und für 2024 von 5,2 Milliarden Euro. In der Vorlage des Bundesfinanzministeriums wird für den Finanzplanungszeitraum jeweils ein finanzpolitischer Handlungsbedarf ausgewiesen: 2022 in Höhe von 9,9 Milliarden Euro, 2023 16,4 Milliarden Euro und 2024 16,2 Milliarden Euro.

Generaldebatte mit der Kanzlerin

Höhepunkt der Haushaltswoche ist am Mittwoch, 30. September, ab 9 Uhr die vierstündige Generaldebatte zur Regierungspolitik, in der die Spitzen der Fraktionen sowie Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel das Wort ergreifen werden. Das Haushaltsgesetz 2021 mit seinen Anlagen, den Einzelplänen, wird im Anschluss zur weiteren Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen, der sich in den folgenden Wochen detailliert den Etatansätzen auseinandersetzen wird. Letzte Änderungen sollen in der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am 26. November beschlossen werden.

Die zweite und dritte Lesung des Haushaltsgesetzes findet dann vom 8. bis 11. Dezember statt. In namentlicher Abstimmung wird der Bundestag den Haushalt 2021 am Freitag, 11. Dezember, beschließen.

Vereinbarte Debatte zu „30 Jahre Deutsche Einheit“

Zusätzlich zu den Etatberatungen erinnert der Bundestag am Freitag, 2. Oktober, in einer zweistündigen Vereinten Debatte ab 9 Uhr an „30 Jahre Deutsche Einheit“. (hau/scr/vom/23.09.2020)