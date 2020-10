Liveübertragung: Donnerstag, 1. Oktober, 16.10 Uhr

Der Bundestag berät über den im Regierungsentwurf für den Haushalt 2021 (19/22600) enthaltenen Etat des Bundesministeriums für Gesundheit am Donnerstag, 1. Oktober 2020, anderthalb Stunden lang. Der Einzelplan 15 sieht Ausgaben in Höhe von 24,29 Milliarden Euro vor. Das ist deutlich mehr als ursprünglich für 2020 geplant (15,35 Milliarden Euro), aber wiederum deutlich weniger als in den Nachtragshaushalten für 2020 vorgesehen (41,25 Milliarden Euro). Der Entwurf soll nach den bis Freitag, 2. Oktober 2020, andauernden Beratungen sämtlicher Einzelpläne des Bundes an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

14,5 Milliarden Euro für Gesundheitsfonds

Von den Gesamtausgaben des von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verantworteten Einzelplans 15 entfallen 14,5 Milliarden Euro - wie in den Vorjahren auch - auf den Zuschuss an den Gesundheitsfonds zur pauschalen Abgeltung der Aufwendungen der gesetzlichen Krankenkassen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Durch diesen Zuschuss sollen die Krankenkassen bei der Finanzierung versicherungsfremder Leistungen teilweise entlastet werden.

Zusätzlich sind „Leistungen des Bundes an den Gesundheitsfonds für Sars-CoV-2-Pandemie verursachte Belastungen“ in Höhe von fünf Milliarden Euro (2020: 3,5 Milliarden Euro) und „Zuweisungen an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds für das Zukunftsprogramm Krankenhäuser“, die es 2020 nicht gab, in Höhe von drei Milliarden Euro vorgesehen. Wegen der Befristung bis 30. September 2020 fallen in den Planungen für 2021 die Ausgleichszahlungen nach Paragraf 21 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Höhe von 11,5 Milliarden Euro weg.

Pflegevorsorge und Pflegekosten

Für die Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung sind 84,91 Millionen Euro eingeplant (2020: 1,88 Milliarden Euro Euro). Die im Nachtragshaushalt vorgesehenen „Leistungen des Bundes an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung für Sars-CoV-2-Pandemie verursachte Belastungen“ in Höhe von 1,8 Milliarden Euro fallen der Vorlage zufolge wegen „voraussichtlich geringerer pandemiebedingter Einnahmen- und Ausgabenwirkungen in 2021“ weg.

In den Pflegevorsorgekosten sind 58,8 Millionen Euro (2020: 56,6 Millionen Euro) für die Förderung der freiwilligen privaten Pflegevorsorge und 10,15 Millionen Euro (2020: 9,9 Millionen Euro) für die bessere Versorgung Pflegebedürftiger enthalten. (hau/24.09.2020)