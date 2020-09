Liveübertragung: Dienstag, 29. September, 14.20 Uhr

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kann im Jahr 2021 mit Ausgaben in Höhe von 2,67 Milliarden Euro (2020: 3,02 Milliarden Euro) planen. Das geht aus dem im Regierungsentwurf für den im Haushalt 2021 enthaltenen Einzelplan 16 für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit hervor, über den der Bundestag am Dienstag, 29. September 2020, in 90-minütiger Debatte berät. Der Einzelplan 16 soll nach den bis Freitag, 2. Oktober 2020, andauernden Beratungen sämtlicher Einzelpläne des Bundes an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

600 Millionen Euro für Investitionen in den Klimaschutz

Die Mittel für den Umweltschutz sollen laut der Vorlage auf 237,13 Millionen Euro erhöht werden (2020: 223,04 Millionen Euro). Für den Titel: „Forschungen, Untersuchungen und Ähnliches“ sind 73,17 Millionen Euro eingeplant (2020: 75,28 Millionen Euro).

Die geplanten Investitionen in den Klimaschutz summieren sich auf 600 Millionen Euro (2020: 666,83 Millionen Euro). Ausgaben in Höhe von 1,08 Milliarden Euro (2020: 1,1 Milliarden Euro) sind für Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle vorgesehen. (hau/24.09.2020)