Liveübertragung: Donnerstag, 1. Oktober, 12.40 Uhr

Für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sieht der im Regierungsentwurf für den Haushalt 2021 (19/22600) enthaltene Etat Ausgaben in Höhe von 10,13 Milliarden Euro vor (2020: 10,57 Milliarden Euro). 90 Minuten lang wird am Donnerstag, 1. Oktober 2020, über den Einzelplan 09 beraten, der nach den bis Freitag, 2. Oktober 2020, andauernden Beratungen sämtlicher Einzelpläne des Bundes an den Haushaltsausschuss überwiesen werden soll.

Innovation, Technologie, Neue Mobilität

Schwerpunkt im Etat von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist der Bereich „Innovation, Technologie und Neue Mobilität“ für den Ausgaben in Höhe von 4,46 Milliarden Euro (2020: 4,14 Milliarden Euro) eingeplant sind. Für die Titelgruppe „Neue Mobilität“ sind 787,43 Millionen Euro eingeplant (2020: 670,58 Millionen Euro). Ein weiterer großer Posten ist der Bereich Luft- und Raumfahrt, für den 2,28 Milliarden Euro eingeplant sind (2020: 2,05 Milliarden Euro).

Für die Unterstützung des Mittelstandes plant die Bundesregierung Ausgaben in Höhe von 1,31 Milliarden Euro (2019: 1,24 Milliarden Euro). 154,67 Millionen Euro (2020: 155,5 Millionen Euro) davon sind für „Innovative Unternehmensgründungen“ gedacht.

Deutlich weniger Geld für Steinkohlebeihilfen

Für den Bereich „Energie und Nachhaltigkeit“ sieht der Haushaltsentwurf 1,38 Milliarden Euro vor (2020: 2,83 Milliarden Euro).

Der Rückgang begründet sich durch die gesunkenen „Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen aufgrund des Kapazitätsabbaus“, die mit 264,8 Millionen Euro etatisiert sind (2020: 1,93 Milliarden Euro). (hau/24.09.2020)