Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) wird sich in seiner nächsten Sitzung ein weiteres Mal mit der Frage befassen, was das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und der Bundesnachrichtendienst (BND) möglicherweise über den Attentäter Anis Amri wussten. Dazu sollen am Donnerstag, 1. Oktober 2020, vier Beamte der betroffenen Behörden als Zeugen aussagen, die beiden Vertreter des BND allerdings nur unter Ausschluss des Publikums. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Verfassungsschützer zum zweiten Mal geladen

Aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz erwarten die Abgeordneten den Leitenden Regierungsdirektor Gilbert Siebertz. Der ausgebildete Islamwissenschaftler ist seit Anfang 2015 in der für die Beobachtung islamistischer Bestrebungen zuständigen Abteilung 6 tätig und übernahm Mitte 2017 die Führung einer Referatsgruppe im Bereich „Operative Auswertung“. Er ist mittlerweile in den Rang eines Abteilungsleiters aufgerückt.

Siebertz war erstmals bereits am 27. September 2018 vor dem Ausschuss aufgetreten und hatte die Lesart seines Hauses bekräftigt, mit dem späteren Attentäter Amri nur am Rande befasst gewesen zu sein. Federführend in diesem Fall sei die Polizei gewesen. Der Verfassungsschutz habe darauf vertraut, dass Amri dort in guten Händen war.

Zweifel an Verfassungsschutz-Aussagen zu Amri

Nicht alle Mitglieder des Ausschusses, wenn überhaupt jemand, haben Siebertz das abnehmen wollen. In den seither verflossenen zwei Jahren seien, wie es heißt, die Zweifel durch ein wesentlich erweitertes und vertieftes Aktenstudium nur gewachsen. Er gebe Hinweise, die damals noch nicht bekannt gewesen seien und den Schluss zuließen, dass der Verfassungsschutz mehr mit Amri zu tun gehabt habe als seine Verantwortlichen einräumen möchten.

Fragen wirft auch ihr Umgang mit anderen deutschen Sicherheitsbehörden auf. So habe dem Verfassungsschutz nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 ein Hinweis vorgelegen, der flüchtige Attentäter Amri sei auf dem Weg von Brüssel nach Lyon gesichtet worden. Weitergegeben habe das Amt diese Information nicht. Ermittlungsrelevante Videos aus dem Bestand eines ausländischen Nachrichtendienstes hätten den Verfassungsschutz am 27. Dezember 2016 erreicht, das federführende Bundeskriminalamt erst im März 2017.

„Wenig hilfreiche Auskünfte“

Als wenig hilfreich haben Mitglieder des Ausschusses die Auskünfte empfunden, die sie in den beiden vorangegangenen Sitzungen von ehemaligen Untergebenen des Zeugen Siebertz erhielten. Erneut sei die Rede davon gewesen, Amri habe für den Verfassungsschutz, der sich mehr für Personen aus seinem Umfeld interessiert habe, nur eine Nebenrolle gespielt.

Nicht einleuchtend sei überdies erklärt worden, wie es kam, dass der Verfassungsschutz Anfang 2016 an der Bewertung eines V-Mann im radikalislamischen Milieu mitwirkte, für die eigentlich das Bundeskriminalamt zuständig war. Gleichwohl zeichneten „im Sinne des Harmonisierungsstandards“ erklärtermaßen beide Behörden zusammen verantwortlich.

Amri ein „reiner Polizeifall“?

Nach Siebertz wird dessen damaliger Vorgesetzter, der Leiter der Abteilung 6 Dr. Klaus Rogner, vor dem Ausschuss auftreten. An ihn wird sich über das hinaus, was die Abgeordneten auch von Siebertz zu erfahren hoffen, insbesondere die Frage richten, ob und inwieweit der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Dr. Hans-Georg Maaßen auch persönlich mit Amri befasst war.

Maaßen hatte sich nach dem Anschlag mit der seither ebenso oft zitierten wie kritisierten Einschätzung vernehmen lassen, Amri sei ein „reiner Polizeifall“ gewesen. Der Ausschuss will ihn in der übernächsten Sitzung am 8. Oktober anhören.

Zeugen aus dem Bundesnachrichtendienst

Die beiden Zeugen aus dem Bundesnachrichtendienst sind den Abgeordneten unter den Kürzeln D. K. und M. Z. bekannt. Als zuständige Behörde für Auslandsaufklärung wäre der BND in der idealen Position, um die nordafrikanischen Bezüge des gebürtigen Tunesiers Amri zu kommentieren. Zum medialen Allgemeinwissen zählt, dass Amri in Kontakt mit Kämpfern des sogenannten Islamischen Staates stand, die sich in Libyen aufhielten. Im Herbst 2016 erreichte die deutschen Behörden eine freilich sehr vage formulierte Warnung des marokkanischen Geheimdienstes, dass Amri irgendetwas im Schilde führe.

Im Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrum (GTAZ) der deutschen Sicherheitsbehörden erhielt Anfang November der Verfassungsschutz den Auftrag, der Sache nachzugehen. Bevor die Bemühungen ein Ergebnis zeitigen konnten, hatte Amri sein Attentat verübt. (wid/23.09.2020)

Zeit: Donnerstag, 1. Oktober 2020, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 30. September, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

