Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) setzt seine Ermittlungen zum Umgang von Verfassungsschutzbehörden mit dem Fall des Attentäters Anis Amri fort. Dazu sind für Donnerstag, 8. Oktober 2020, der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Dr. Hans-Georg Maaßen sowie eine Beamtin und ein Beamter aus dem Berliner Landesamt als Zeugen geladen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Zeuge mehrerer Untersuchungsausschüsse

Maaßen hatte vom August 2012 an bis zu seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand im November 2018 an der Spitze des Bundesamtes gestanden. Zuvor war er seit 2008 als Unterabteilungsleiter im Bundesinnenministerium für Terrorismusabwehr zuständig gewesen. Zu dem von Amri im Dezember 2016 verübten radikalislamischen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz hatte Maaßen sich kurz vor dem Ende seiner Amtszeit als Behördenchef bereits am 29. Oktober 2018 im Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages geäußert.

Er hatte bei dieser Gelegenheit die Einschätzung bekräftigt, die er erstmals Anfang 2017 in einem Fernsehinterview vorgetragen hatte, dass Amri „ein reiner Polizeifall“ gewesen sei. Den Verfassungsschutz habe der spätere Attentäter während seines Aufenthalts in Deutschland allenfalls am Rande interessiert: „Es gab keine nachrichtendienstliche Beobachtung durch meine Behörde.“

Ebenso hatte Maaßen vor dem Ausschuss in Düsseldorf erneut betont, dass ein V-Mann des Bundesamtes in der Moabiter Fussilet-Moschee, wo Amri ein und ausging, nicht in dessen „Umfeld“ angesiedelt gewesen sei. Der Mann habe Amri gar nicht gekannt, ihn nicht einmal auf einem Foto identifizieren können. Bis heute weigert sich das Bundesamt, den damals zuständigen V-Mann-Führer vor dem Ausschuss aussagen zu lassen. Grüne, Linke und Liberale haben deswegen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben.

Erkenntnisse über radikalislamische Strukturen

Aus dem Berliner Landesamt für Verfassungsschutz wird der Ausschuss den Regierungsdirektor R. H. sowie die Senatsrätin Katharina Fest hören. Der Zeuge H. ist als Sachgebietsleiter Islamismus für die Auswertung aller eingehenden Informationen über Berlins radikalislamische und salafistische Szene zuständig. Senatsrätin Fest leitet im Landesamt die Abteilung Informationsbeschaffung und ist in dieser Funktion mit Einsatz und Steuerung von V-Leuten sowie mit Observationsmaßnahmen befasst.

Der Ausschuss wird mit den Zeugen Erkenntnisse des Berliner Landesamtes über radikalislamischen Strukturen und Milieus erörtern, in denen sich auch Amri während seiner Aufenthalte in der Stadt bewegte, und dabei auch der Frage nachgehen, welche V-Leute der Behörde damals möglicherweise Informationen über den späteren Breitscheidplatz-Attentäter beigesteuert haben könnten.

Aus dem Landesamt wurde neuerdings durch Berichterstattung in Medien eine weitere Panne im Umgang mit dem Fall bekannt. Demnach lagen Fotos aus dem Februar 2016, die Amri in Gesellschaft behördenbekannter Salafisten zeigten, sieben Monate lang unbeachtet herum, weil die zuständige Sachbearbeiterin während dieser Zeit erkrankt war. (wid/01.10.2020)

Zeit: Donnerstag, 8. Oktober 2020, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 7. Oktober, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Liste der geladenen Zeugen