Ohne Debatte hat der Bundestag am Freitag, 13. März 2020, in erster Lesung einen Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur „neuen Wohnungsgemeinnützigkeit“ (19/17307) zusammen mit einem Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „Neue Wohnungsgemeinnützigkeit einführen, einen nicht-profitorientierten Sektor auf dem Wohnungsmarkt etablieren“ (19/17771) zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen überwiesen.

Gesetzentwurf der Grünen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat ihre Idee einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit mit einem eigenen Gesetzentwurf untermauert. Er solle dazu beitragen, dass Menschen unabhängig von Geldbeutel und Herkunft gleich gute Chancen auf dem Wohnungsmarkt haben, heißt es im Gesetzentwurf. „Gutes Wohnen muss bezahlbar bleiben“, fordert die Fraktion. Eine Wiederauflage der Wohnungsgemeinnützigkeit sei ein Baustein dafür.

Hinter dem Instrument stehe das Prinzip: öffentliches Geld für öffentliche Güter. Konkret schlagen die Abgeordneten vor, dass Wohnungsunternehmen, die gemeinnützig handeln, Steuerbefreiungen in Bezug auf die Körperschaft-, Gewerbe-, Grund- und Grunderwerbsteuer erhalten. Die Umsatzsteuer soll gesenkt werden. Gemeinnützige Wohnungsunternehmen sollen weiter befugt werden, eine Eigenkapitalrendite von 3,5 Prozent zu erwirtschaften. Gefördert werden dabei sämtliche immobilienwirtschaftlichen Möglichkeiten von Neubau über Vermietung bis hin zum Kauf von Belegungsrechten.

Die Wohnungen dürften dabei nur an Menschen vermietet werden, deren Einkommen unterhalb bestimmter Grenzen liegt und die Wohnungen müssten in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten liegen. Flankierend fordern die Abgeordneten ein Investitionsprogramm zum Bau neuer, günstiger Wohnungen. Finanziert werden soll es maßgeblich mit Bundesmitteln, und zwar in Höhe von drei Milliarden Euro jährlich.

Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/17771) auf, einen Gesetzentwurf für die Einführung einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit vorzulegen, der sich an einigen Grundsätzen orientiert. Ein Unternehmen der Wohnungswirtschaft solle als gemeinnützig gelten, wenn es sich im Sinne einer sozialen Wohnraumversorgung mit Miet- oder Genossenschaftswohnungen darauf verpflichtet, die Mietpreise auf Grundlage der Kostenmiete festzulegen. Ebenso solle vorrangig und dauerhaft an mittlere und niedrige Einkommen sowie besondere Bedarfsgruppen vermietet werden. Das Geschäftsfeld solle auf die Verwaltung, Instandhaltung, ökologische Sanierung und den Ankauf und Neubau von Miet- oder Genossenschaftswohnungen sowie von Räumen für wohnortnahe Infrastruktur und Nahversorgung beschränkt sein.

Weitere Voraussetzung für die Gemeinnützigkeit solle sein, dass die Rendite auf die Höhe des aktuellen Basiszinssatzes nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch plus zwei Prozent im Jahr, maximal aber vier Prozent jährlich, begrenzt wird. Darüber hinausgehende Überschüsse sollten zweckgebunden in Ziele der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit reinvestiert oder in einen Solidar- und Förderfonds für weitere gemeinnützige Bauvorhaben eingezahlt werden. Auf den Handel mit Wohnungen oder Unternehmensbeteiligungen sowie auf den Bau, die Umwandlung und den Verkauf von Eigentumswohnungen sollten die gemeinnützigen Unternehmen verzichten. Damit gelte: Einmal gemeinnützig, immer gemeinnützig, schreibt die Fraktion. Im Gegenzug sollten die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen Vergünstigungen und Privilegien erhalten, die sich durch die Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags zu einer sozialen Wohnraumversorgung rechtfertigen. (pez/sas/13.03.2020)