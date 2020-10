„75 Jahre Vereinte Nationen“ lautet das Thema einer öffentlichen Anhörung des Unterausschusses „Vereinte Nationen, internationale Organisationen und Globalisierung“ des Auswärtigen Ausschusses am Mittwoch, 7. Oktober 2020. Sechs Sachverständige werden sich dazu äußern. Die Sitzung unter Leitung von Ulrich Lechte (FDP) beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird am Mittwoch, 7. Oktober, live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Am 25. Juni 1945 nahmen 50 Staaten in San Francisco die Charta der Vereinten Nationen (United Nations, UN) einstimmig an. Polen folgte als 51. Gründungsmitglied am 15. Oktober 1945. Am 24. Oktober 1945 trat die Charta der Vereinten Nationen in Kraft. (vom/30.09.2020)