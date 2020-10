„Destabilisierende Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Staaten des südlichen und westlichen Afrikas“ lautet der Titel eines öffentlichen Fachgesprächs des Unterausschusses „Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln“ des Auswärtigen Ausschusses am Montag, 5. Oktober 2020.

Als Sachverständige nehmen dazu Dr. Melanie Müller von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) und Dr. Christian von Soest vom German Institute for Global and Area Studies (GIGA) Stellung. Die Sitzung unter Vorsitz von Ottmar von Holtz (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 16.30 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden. (vom/01.10.2020)

Die Sitzung wird am Montag, 5. Oktober, ab 18 Uhr zeitversetzt im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.