Liveübertragung: Donnerstag, 29. Oktober, 15.05 Uhr

Auf Verlangen der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD debattieren die Abgeordneten am Donnerstag, 29. Oktober 2020, in einer Aktuelle Stunde über eine „Friedenslösung für Bergkarabach“ und über eine Stärkung der außen- und sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Seit Ende September dauern Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach an. Für die Debatte ist eine Stunde vorgesehen. (eis/28.10.2020)