Liveübertragung: Donnerstag, 29. Oktober, 10.10 Uhr

Einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Job-Kahlschlag in der Automobilindustrie verhindern, Industriestandort Deutschland zukunftsfit machen“ debattiert der Bundestag am Donnerstag, 29. Oktober 2020, eine Stunde lang. Im Anschluss soll der Antrag zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen werden. (hau/12.10.2020)