Liveübertragung: Freitag, 30. Oktober, 9 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 30. Oktober 2020, erstmals den Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD zur „Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder“ (19/23707). Die Initiative soll im Anschluss an die einstündige Debatte zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss überwiesen werden. In verbundener Beratung steht außerdem ein Antrag der Grünen auf der Tagesordnung, der die „Prävention stärken“ und „Kinder vor sexualisierter Gewalt schützen“ (19/23676) will. Noch ist offen, ob sich der Rechts- oder der Jugendausschuss federführend mit der Vorlage auseinandersetzen wird.

Gesetzentwurf der Koalition

Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD wollen mit einer begrifflichen Neufassung der bisherigen Straftatbestände des „sexuellen

Missbrauchs von Kindern“ als „sexualisierte Gewalt gegen Kinder“ das Unrecht dieser Straftaten klarer umschreiben. Durch den Entwurf soll der bisherige Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Straftatbestände aufgespalten werden, um den Deliktsbereich übersichtlicher zu gestalten und entsprechend der jeweiligen Schwere der Delikte abgestufte Strafrahmen zu ermöglichen. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder soll künftig bereits im Grundtatbestand als Verbrechen geahndet werden.

Auch wer Videos und Fotos verbreitet oder besitzt, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder zeigen, mache sich mitschuldig an schlimmsten Misshandlungen von Kindern. Die Verbreitung, der Besitz und die Besitzverschaffung von Kinderpornographie sollen daher ebenfalls als Verbrechen eingestuft werden. Mit einer Anhebung der Strafrahmen der Straftatbestände der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und der Kinderpornografie soll darüber hinaus die Bewertung solcher Taten als schweres Unrecht deutlicher im Strafrahmengefüge herausgestellt und den Gerichten ein ausreichender Handlungsspielraum zur tatangemessenen Ahndung solcher Taten eröffnet werden.

Einträge im Bundeszentralregister

Für den besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen sollen durch Änderungen im Bundeszentralregistergesetz die Frist für die Aufnahme von Eintragungen auch geringfügiger Verurteilungen wegen besonders kinder- und jugendschutzrelevanter Straftaten, in erweiterte Führungszeugnisse erheblich verlängert und die Mindesttilgungsfrist für diese Verurteilungen verdoppelt werden.

Zudem wird für Verurteilungen wegen bestimmter besonders kinderschutzrelevanter Straftaten zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mehr als einem Jahr eine Aufnahmefrist im erweiterten Führungszeugnis von zwanzig Jahren geschaffen.

Antrag der Grünen

Zwar sei das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern in den zurückliegenden Jahren wahrnehmbar auf die Agenda gekommen, dennoch zeigten etwa die Taten von Münster, Bergisch Gladbach, Lüdge oder Staufen, dass noch großer Weiterentwicklungsbedarf bestehe was den Schutz von Kindern und Jugendlichen betreffe, schreiben die Grünen in ihrem Antrag (19/23676).

Dazu gehöre etwa, das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) zu ändern und dort spezifisch qualitative Eingangsvoraussetzungen für Familienrichterinnen und Familienrichter zu gewährleisten. Konkret schlägt die Fraktion vor, dass Familienrichter erst drei Jahre nach Ernennung ihre Geschäfte wahrnehmen können sollen und darüber hinaus Nachweise über Kenntnisse auf dem Gebiet des Kindschaftsrechts sowie des Kinder- und Jugendhilferechts, der Psychologie, der Pädagogik und der Sozialen Arbeit erbringen sollen. Richterinnen und Richtern sollte zudem kostenfrei an entsprechenden Fortbildungen teilnehmen können. (ste/29.10.2020)