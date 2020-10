Ein weiteres Mal wird sich der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) in seiner nächsten Sitzung mit den Ermittlungen befassen, die auf den radikalislamischen Anschlag in Berlin im Dezember 2016 folgten, sowie die Rolle des Berliner Landeskriminalamts (LKA) in den Blick nehmen. Dabei soll es um den Vorwurf der Aktenmanipulation im LKA gehen und um den Einsatz von V-Leuten der Behörde im Milieu um den Attentäter Anis Amri. Dazu sind für Donnerstag, 29. Oktober 2020, eine Zeugin aus dem Bundeskriminalamt (BKA) und vier weitere aus dem LKA geladen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses.

Pohlmeier: Der Anschlag ist relativ gut aufgeklärt

Aus dem BKA erwartet der Ausschuss die Leitende Kriminaldirektorin Dr. Julia Pohlmeier, die erstmals bereits am 16. Mai 2019 ausgesagt hatte. Die heute 50-jährige Zeugin leitete seit 2012 das Ermittlungsreferat im Bereich Polizeilicher Staatsschutz und wirkte im Laufe des Jahres 2015 an verschiedenen Operationen mit, die sich gegen die radikalislamische Szene richteten. So war sie an der Besonderen Aufbauorganisation „Filter“ beteiligt, die nach den Pariser Terroranschlägen im November möglichen deutschen Verbindungen der Attentäter nachgehen sollte, ferner am Gefahrenabwehr-Vorgang „Lacrima“ gegen mutmaßliche Komplizen des deutschen Islamisten Dennis Cuspert und am Ermittlungsvorgang „Eisbär“ gegen drei Tunesier, die verdächtig waren, in Berlin einen Sprengstoffanschlag vorzubereiten.

Nach dem Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz war Pohlmeier Stellvertretende Polizeiführerin in der BAO „City“, in der die Ermittlungen und die Fahndung nach Amri gebündelt waren. Bei ihrem Auftritt im vergangenen Jahr bezeichnete Pohlmeier den Anschlag als „relativ gut aufgeklärt“. Nach wie vor im Dunkeln liege allein der Fluchtweg des Täters bis zur niederländischen Grenze und die Herkunft der Waffe, die er benutzte. Zudem bekräftigte sie die Auffassung, dass Amri in Berlin auf sich allein gestellt gewesen sei, als er den Anschlag plante und ausführte.

Aktenmanipulation bei Ermittlungen nach dem Anschlag

Im Gespräch mit zwei weiteren Zeugen, Kriminaloberkommissar T.L. und Kriminalhauptkommissar L.O. aus dem Berliner LKA, wollen die Abgeordneten einen Versuch unternehmen, ihren Kenntnisstand über die mutmaßliche Aktenmanipulation im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach dem Anschlag zu erweitern. Erwartet wird allerdings, dass beide Beamte sich auf ein Aussageverweigerungsrecht berufen werden, wie sie dies bereits im April 2019 vor dem Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses getan hatten. Gegen den Zeugen L. ist noch ein Disziplinarverfahren anhängig. Sein Kollege O. muss sich nach seiner Aussageverweigerung vor dem Berliner Ausschuss mit einer Zwangsgeldforderung auseinandersetzen.

Im Kern geht es um die Frage, ob das LKA es versäumt hat, Amri wegen seiner Aktivitäten auf dem Berliner Drogenmarkt rechtzeitig hinter Gitter zu bringen, bevor er Gelegenheit hatte, einen Lastwagen zu kapern und damit einen Weihnachtsmarkt zu überrollen. Dass dies der Fall war, ist die These des Sonderermittlers des Berliner Senats, Bruno Jost, der zwischen Frühjahr und Herbst 2017 die Vorgeschichte des Anschlags untersucht hat. Er stieß dabei auf einen zehnseitigen Vermerk des LKA vom 1. November 2016, in dem Amri auf der Grundlage von 72 abgehörten Telefonaten „gewerbs- und bandenmäßiger“ Rauschgifthandel zur Last gelegt wurde.

Sonderermittler sah Versuch der Vertuschung

Das Schriftstück gelangte damals allerdings nicht an die Staatsanwaltschaft, die den Vorwurf durchaus für gewichtig genug hätte befinden können, um Untersuchungshaft zu erwirken. Weitergereicht wurde es erst nach dem Anschlag im Januar 2017, freilich in einer stark verkürzten, nur noch zwei Seiten umfassenden Version. Dort erschien Amri nicht mehr als Gewerbskrimineller, sondern als kleiner Gelegenheitsdealer. Verantwortlich für die redigierte Fassung war der Zeuge L., der dem Kollegen O. unterstand. Sonderermittler Jost sah in dem Vorgang einen bewussten Versuch, polizeiliches Versagen im Fall Amri zu vertuschen. Dieser Auffassung mochte sich die Staatsanwaltschaft nicht anschließen, die im April 2018 die strafrechtlichen Ermittlungen einstellten.

Als letzte Zeugen wird der Ausschuss voraussichtlich zwei V-Mann-Führer des LKA hören, die Beamten I.K. und R.B., die Auskunft darüber geben können, welche Informanten ihre Behörde im radikalislamischen Milieu, also möglicherweise in Amris Nähe, untergebracht hatte. (wid/22.10.2020)

Liste der Zeugen