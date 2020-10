Anträge der Linken und von Bündnis 90/Die Grünen zur europäischen Flüchtlingspolitik sind am Montag, 26. Oktober 2020, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Inneres und Heimat. Während Die Linke „Schutz- und Menschenrechte im europäischen Asylsystem in den Mittelpunkt stellen“ (19/22125) will, treten die Grünen „für einen solidarischen und menschenrechtsbasierten Neuanfang in der Europäischen Flüchtlingspolitik“ (19/18680) ein. Die Sitzung unter Leitung von Andrea Lindholz (CDU/CSU) beginnt um 15.30 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden.

Die Sitzung wird am Montag, 26. Oktober, ab 18 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Antrag der Linken

Die Fraktion Die Linke fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/22125) auf, sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass die Menschenrechte, das Recht auf Asyl und die Einhaltung des Zurückweisungsverbots „grundlegender Maßstab“ für eine Neuentwicklung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) und die praktische Asylpolitik sind.

„Eine Politik der Abschottung und Auslagerung des Flüchtlingsschutzes auf Drittstaaten außerhalb der EU ist abzulehnen“, heißt es in der Vorlage weiter. Vielmehr bedürfe es legaler und sicherer Einreisewege für Flüchtlinge in die EU, humanitärer Visa oder die Aufhebung des Visumszwangs für Schutzsuchende, „eine uneingeschränkte Gewährleistung des Familiennachzugs zu international Schutzberechtigten und anderen Schutzbedürftigen, die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können, sowie eine deutliche Ausweitung von Resettlement- und Aufnahmeprogrammen“. Solange es keine legalen und sicheren Einreisewege gebe, bedürfe es einer staatlich-zivilen Seenotrettungsaktion in EU-Verantwortung im Mittelmeer.

Die Grenzschutzagentur Frontex soll nach dem Willen der Fraktion „als Agentur, die die Abschottung der EU und Abschiebungen aus der EU perfektionieren soll“, aufgelöst werden. Auch dringen die Abgeordneten unter anderem darauf, das geltende Dublin-System „grundlegend“ zu verändern. Ausgangspunkt für die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates müssten die „berechtigten Wünsche und Interessen der Schutzsuchenden sein“.

Antrag der Grünen

Die Grünen dringen in ihrem Antrag (19/18680) auf einen „grundlegenden Neuanfang in der Europäischen Flüchtlingspolitik“. Entscheidend sei, dass sich die EU-Mitgliedstaaten darauf verständigen, „Schutzsuchende solidarisch zu verteilen, schnelle und faire Verfahren überall in der Union zu gewährleisten und dabei menschen- und flüchtlingsrechtliche Standards zu wahren“, heißt es darin. Bis sich die EU und ihre Mitgliedstaaten auf eine umfassende Reform der Europäischen Flüchtlingspolitik geeinigt haben, müssten vorübergehende Lösungen gesucht und pragmatische Koalitionen eingegangen werden.

Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich für die Schaffung eines neuen Aufnahme- und Verteilsystems von Asylsuchenden in Europa einzusetzen. Danach sollen Asylsuchende in „offenen und menschenwürdig gestalteten Registrierungszentren“ erkennungsdienstlich behandelt und sicherheitsüberprüft werden. Eine neue „European Union Agency for Asylum“ (EUAA) soll laut Vorlage über den für das jeweilige Asylverfahren zuständigen Mitgliedsstaat entscheiden und bei der Verteilung der Asylsuchenden zunächst deren individuellen Bedürfnisse sowie die freiwillig zur Aufnahme bereiten Mitgliedstaaten berücksichtigen.

Finanzielle Anreize für Aufnahmeländer

Für die Mitgliedstaaten, die sich freiwillig an der Aufnahme von Schutzsuchenden beteiligen, sollen nach dem Willen der Fraktion finanzielle Anreize mit zusätzlichen Mitteln aus einem eigenen EU-Fonds geschaffen werden. Wenn nicht genügend freiwillige Aufnahmeplätze zur Verfügung stehen, müsse ein „verbindlicher, alle EU-Mitgliedstaaten umfassender Verteilmechanismus greifen“.

Ferner fordert die Fraktion die Bundesregierung auf, sich gegenüber der EU-Kommission und den europäischen Ratsgremien dafür einzusetzen, „dass es einen deutlichen Aufwuchs von Resettlementplätzen gibt und dass die aufgrund der Corona-Pandemie 2020 gegebenenfalls nicht ausgeschöpften Kontingente in das kommende Jahr übertragen werden“. Ebenso soll sich die Bundesregierung für eine Verteilung von aus Seenot geretteten Menschen gemäß dem vorgeschlagenen Verteilmechanismus sowie für eine „europäisch koordinierte und finanzierte zivile Seenotrettung im Mittelmeer“ einsetzen. (sto/19.10.2020)