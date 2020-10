Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) wird in seiner nächsten Sitzung die Präsidenten des Bundeskriminalamts (BKA) und des Bundesnachrichtendienstes (BND), Holger Münch und Dr. Bruno Kahl, anhören. Zur Sprache kommen soll darüber hinaus ein Fall mutmaßlicher Informationsunterdrückung im Landesamt für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommerns. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt am Donnerstag, 5. November 2020, um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Münch leitet das BKA seit dem 1. Dezember 2014, Kahl gelangte am 1. Juli 2016 an die Spitze des BND. Beide waren also bereits in ihren Ämtern, als der Tunesier Anis Amri am 19. Dezember 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz den bislang opferreichsten radikalislamischen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik verübte. Der Ausschuss will mit ihnen erörtern, ob sie im Nachhinein womöglich Versäumnisse ihrer jeweiligen Behörden sehen und welche Konsequenzen sie als die verantwortlichen Spitzenbeamten daraus gegebenenfalls gezogen haben.

Hinweise auf islamistische Umtriebe Amris

Eine offene Frage an den BND steht im Zusammenhang mit einem Vorgang, der sich am 2. November 2016 im Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrum (GTAZ) der deutschen Sicherheitsbehörden abspielte. Es ging damals um Hinweise auf islamistische Umtriebe Amris, die der marokkanische Geheimdienst im September und Oktober 2016 nach Deutschland übermittelt hatte. Doch war es nicht der für Auslandsaufklärung zuständige BND, sondern das Bundesamt für Verfassungsschutz, das es übernahm, der Plausibiliät der Informationen nachzugehen.

Wie es zu dieser Entscheidung kam, ist unklar. Auch Zeugen aus dem Verfassungsschutz haben dem Ausschuss ihr Unverständnis bekundet. Der BND wäre abgesehen davon allein aufgrund seiner Aufgabenbeschreibung am ehesten in der Lage, Auskünfte über nordafrikanische Verbindungen Amris zu geben. Bekannt ist, dass der Attentäter von Funktionären des sogenannten Islamischen Staats (IS) in Libyen rekrutiert und bei der Tat angeleitet wurde.

Vorwurf der schlampigen Spuren-Auswertung

Das BKA ist im Zuge der Ermittlungen des Ausschusses in mehrfacher Hinsicht in die Kritik geraten. Sie betrifft in zwei Fällen das Verhältnis der Behörde zum nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt, das seit Herbst 2015 für den Generalbundesanwalt gegen den Kreis um den Hildesheimer Hassprediger Abu Walaa ermittelte. Darbei geriet auch Amri ins Blickfeld der Fahnder. In einer GTAZ-Sitzung im Februar 2016 schlug das Düssseldorfer LKA vor, das BKA möge dieses Verfahren an sich ziehen, stieß aber auf taube Ohren. Im selben Monat kam es zu einem Konflikt um die Einschätzung eines V-Mannes des LKA im Umfeld Abu Walaas, der, wie es aus dem BKA angeblich hieß, „totgeschrieben“ werden sollte.

Kritik vor allem von Vertretern der Opposition im Ausschuss fand auch die Art, wie das BKA nach dem Anschlag die Ermittlungen führte. Ein Vorwurf lautet, Spuren seien schlampig ausgewertet worden. Der Ausschuss lässt ihn derzeit durch einen unabhängigen Gutachter überprüfen. Darüber hinaus soll sich das BKA voreilig darauf festgelegt haben, Amri habe allein gehandelt.

Verfassungsschutz-Mitarbeiter geladen

Die Kritik an der „Einzeltäterthese“ hat durch einen Vorgang, der den Ausschuss in der nächsten Sitzung ebenfalls beschäftigen wird, neue Nahrung erhalten. Er wurde erst im Oktober 2019 bekannt, als ein ehemaliger Mitarbeiter des Schweriner Landesamtes für Verfassungsschutz sich dem Generalbundesanwalt offenbarte.

Er berichtete, im Januar 2017 auf Anweisung eines Vorgesetzten Erkenntnisse eines V-Manns unterschlagen zu haben. Demnach sei Amri von Mitgliedern eines kriminellen arabischen Clans unterstützt worden, die nach dem Anschlag auch ein Fluchtfahrzeug gestellt hätten. Zu diesem Sachverhalt will der Ausschuss einen Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz hören, der – allerdings hinter verschlossener Tür – unter dem Tarnnamen Paul Steinmark auftritt.

Pegida-Frontmann soll aussagen

Am späten Abend wird noch ein vierter Zeuge erwartet, der einstige Frontmann der Dresdner Pegida-Umzüge Lutz Bachmann. Er hatte am Abend des Anschlags um 22.16 Uhr über Twitter die Behauptung verbreitet, er wisse, wer der Täter sei, nämlich ein tunesischer Flüchtling. Zwar hatte Bachmann damit den Nagel auf den Kopf getroffen.

Doch war am Abend des Anschlags nicht einmal den Ermittlern in Berlin die Nationalität des Täters bekannt. Bachmann hätte bereits am 18. Juni und 17. September aussagen sollten, saß aber damals wegen der Corona-Krise in seiner derzeitigen Wahlheimat Teneriffa fest. Mittlerweile hält er sich wieder in Deutschland auf. (wid/30.10.2020)

Zeit: Donnerstag, 5. November 2020, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 4. November, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden. In den Gebäuden des Bundestages muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Liste der geladenen Zeugen