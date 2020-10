Brillen als Kassenleistung fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag (19/4316), den der Bundestag am Donnerstag, 29. November 2018, zusammen mit einem Antrag der Linken mit dem Titel „Gesundheitsversorgung für alle sichern“ (19/6057) nach erster Lesung zur federführenden Beratung an den Gesundheitsausschuss überwiesen hat.

Erstattung für ärztlich verordnete Brillengläser

Alle erwachsenen gesetzlich Krankenversicherten mit Sehschwächen sollten die Kosten für ärztlich verordnete Brillengläser und Brillengestelle von der Krankenkasse erstattet bekommen, heißt es im Antrag der AfD-Fraktion. Dabei müsse der Grundsatz einer ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung gelten.

Ferner sollte auch für Sehbeeinträchtigte mit einem Grad der Behinderung unter 30 Prozent ein Teilhabeanspruch anerkannt werden, fordern die Abgeordneten.

Anspruch auf Sehhilfe bei „erheblicher Beeinträchtigung“

In der Vorlage heißt es weiter, In Deutschland seien rund 41 Millionen Menschen sehbeeinträchtigt. Sie hätten als Erwachsene nur Anspruch auf Sehhilfen, wenn sie eine erhebliche Beeinträchtigung nachweisen könnten. Personen, die mit Sehhilfen eine Sehschärfe von 30 Prozent erreichten, müssten die hohen Kosten für Brillengläser und Brillengestelle selber tragen.

Dabei sei eine Sehschärfe von 30 Prozent immer noch eine erhebliche Beeinträchtigung im täglichen Leben, schreibt die AfD-Fraktion. Im Straßenverkehr etwa sei schon bei geringer Fehlsichtigkeit eine Brille gesetzlich vorgeschrieben. Starke Kurz- und Weitsichtigkeit führe auch bei einer Schärfe von mehr als 30 Prozent zu einer signifikanten Beeinträchtigung der Teilhabe. Derzeit zähle die Brille zwar zum Hilfsmittel im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Kosten würden jedoch nur in Form eines Zuschusses als Festbetrag übernommen, sofern eine schwere Fehlsichtigkeit oder Blindheit vorliege. Der größte Teil der weniger stark Sehbeeinträchtigten blieben von der Hilfsmittelversorgung ausgeschlossen, wird kritisiert.

Linke: Gesundheitsversorgung für alle sichern

Die Linke fordert in ihrem Antrag unter anderem, Kürzungen durch das GKV-Modernisierungsgesetz von 2003 wieder zurückzunehmen. Sinnvolle verschreibungsfreie Arzneimittel und Sehhilfen sollten wieder erstattet werden. Auch künstliche Befruchtungen sollten vollständig statt nur zur Hälfte bezahlt werden.

Auch solle die ärztliche Todesfeststellung Teil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenkassen werden. Fahrkosten sollten in allen Fällen erstattet werden, in denen sie im Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkassen notwendig sind. Auch sollten alle Asylsuchenden in die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung einbezogen werden. (pk/hau/29.11.2018)