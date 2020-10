Ein Entwurf von CDU/CSU und SPD für ein Gesetz zur Entfristung von Vorschriften nach den Terrorismusbekämpfungsgesetzen (19/23706) beschäftigt den Ausschuss für Inneres und Heimat in einer öffentlichen Anhörung am Montag, 2. November 2020. Die Sitzung unter Leitung von Andrea Lindholz (CDU/CSU) beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal E 600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen

Die Koalitionsfraktionen sehen die aktuellen Herausforderungen insbesondere im Bereich des internationalen Terrorismus und des Rechtsterrorismus, die eine Verstetigung der Befugnisse erfordern, um die Aufklärung schwerer Bedrohungen für unseren demokratischen Rechtsstaat und die freiheitlich demokratische Grundordnung zu gewährleisten.

Bisher im Bundesverfassungsschutzgesetz und in weiteren Gesetzen befristete Regelungen sollen dauerhaft festgeschrieben werden. Die bisher befristeten Regelungen des Bundesverfassungsschutzgesetze sollen entfristet werden. Dabei handele es sich insbesondere um Auskunftspflichten von Unternehmen der Branchen Luftverkehr, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Telemedien zur Netzwerkaufklärung sowie Regelungen zum IMSI-Catcher-Einsatz zur Feststellung genutzter Mobiltelefonnummern und zur Ausschreibung im Schengener Informationssystem zur Nachverfolgung internationaler Bezüge. Der praktische Bedarf für diese Regelungen und ihr angemessener Einsatz sei in wiederholten Evaluierungen bestätigt worden. (vom/29.10.2020)