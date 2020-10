Der Entwurf der Bundesregierung zur Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 und zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes (19/22848) ist am Montag, 2. November 2020, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Inneres und Heimat. Die Sitzung unter Leitung von Andrea Lindholz (CDU/CSU) beginnt um 9.15 Uhr im Sitzungssaal E 600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden.

Die Sitzung wird live Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Der Gesetzentwurf sieht vor, den Stichtag des für 2021 geplanten Zensus aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr zu verschieben und die erforderlichen Datenlieferungen an den neuen Zensusstichtag, den 15. Mai 2022, anzupassen. Mit dem Zensus, einer statistischen Erhebung, wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, hält die Bundesregierung eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Einwohnerzahl für notwendig.

In erster Linie werden für den Zensus Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft geben muss. Die geplante Bevölkerungszählung soll durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert werden. Mit dem Zensus nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfindet.

Neuer Hafttatbestand im Aufenthaltsgesetz

Mit dem Gesetzentwurf soll auch das Aufenthaltsgesetz geändert werden. Danach muss ein Ausländer, der sich entgegen einem bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbot im Bundesgebiet aufhält und keine Betretenserlaubnis besitzt, zur Vorbereitung einer Abschiebungsandrohung auf richterliche Anordnung in Haft genommen werden, wenn von ihm eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht oder er aufgrund eines besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresses ausgewiesen worden ist. Die Haft soll nicht angeordnet werden dürfen, wenn sie zur Vorbereitung der Abschiebungsandrohung nicht erforderlich ist.

Ziel ist laut Vorlage die Schließung einer Regelungslücke. Die Anordnung der Sicherungshaft setze voraus, dass der Ausländer zum Zeitpunkt der Haftanordnung vollziehbar ausreisepflichtig ist. Stelle er „vor Haftanordnung einen Asylantrag, ist die Anordnung von Sicherungshaft nicht möglich, da der Asylantrag den Aufenthalt des Ausländers zum Zwecke der Durchführung des Asylverfahrens erlaubt und damit keine vollziehbare Ausreisepflicht besteht“. Diese Regelungslücke solle mit der neuen Vorschrift beseitigt werden, indem eine ergänzende Vorbereitungshaft in bestimmten Fällen geschaffen wird. (sto/26.10.2020)