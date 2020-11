Liveübertragung: Donnerstag, 19. November, 13.55 Uhr

Der Bundestag stimmt am Donnerstag, 19. November 2020, über einen Wahlvorschlag von CDU/CSU und SPD für die Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates der Stiftung „Stiftung Haus der kleinen Forscher“ (19/24429) ab. Vorgeschlagen werden die CDU-Abgeordnete Kerstin Radomski und der SPD-Abgeordnete Dr. Karamba Diaby.

Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ in Berlin engagiert sich bundesweit für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) – mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern vor Ort bietet die Stiftung seit 2006 bundesweit ein Bildungsprogramm an, das pädagogische Fach- und Lehrkräfte fortlaufend dabei unterstützt, Kinder im Kita- und Grundschulalter qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten.

Der Stiftungsrat setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Partner der Stiftung zusammen. Diese steuern die strategische Ausrichtung der Bildungsinitiative, beraten und kontrollieren den Vorstand. (vom/18.11.2020)