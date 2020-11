Liveübertragung: Donnerstag, 19. November, 12.40 Uhr

Zwei Anträge zur Aufarbeitung von kolonialem Unrecht, die erstmals auf der Tagesordnung stehen, erörtert der Bundestag am Donnerstag, 19. November 2020, in einer einstündigen Debatte. So hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag mit dem Titel „Koloniales Unrecht anerkennen, aufarbeiten und der eigenen Verantwortung international gerecht werden“ vorgelegt (19/24381). Die AfD-Fraktion wiederum fordert in ihrem Antrag, die „Restitution von Sammlungsgut aus kolonialem Kontext“ zu stoppen (19/19914, 19/24394). Der Antrag der Grünen soll im Anschluss in den federführenden Auswärtigen Ausschuss, der Antrag der AfD in den federführenden Ausschuss für Kultur und Medien überwiesen werden.

Abgestimmt wird über einen weiteren Antrag der AfD-Fraktion zur Aufarbeitung der deutschen Kulturzeit (19/15784), zu dem eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur und Medien vorliegt (19/21345 Buchstabe a). 19/24394

Antrag der Grünen

Der deutsche Kolonialismus und die damit verbundenen deutschen Kolonialverbrechen seien bis heute nicht umfassend anerkannt und aufgearbeitet, schreiben die Grünen in ihrem Antrag (19/24381). Von der Bundesregierung fordern sie daher, die „schwere Schuld“ über die begangenen Verbrechen anzuerkennen und entsprechende Verantwortung zu übernehmen. So solle neben einer offiziellen Entschuldigung für das begangene Unrecht in Afrika, Asien und Ozeanien auch der Völkermord an den Ovaherero und Nama offiziell als Völkermord anerkannt werden sowie Verantwortung für die Massaker und Hungertoten des Maji-Maji Krieges von 1905 bis 1907 in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika, der heutigen Republik Tansania, übernommen werden, heißt es.

Gemeinsam mit den anderen früheren europäischen Kolonialmächten, so die Grünen weiter, gelte es, „die Aufarbeitung des europäischen Kolonialismus anzugehen, bisherige Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Initiativen zu entwickeln“.

Neuer Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, sich vor dem Hintergrund der Verjährung aller Herausgabeansprüche „in unmissverständlicher Art und Weise für die Bewahrung von Sammlungsgut aus kolonialem Kontext“ in deutschen Museen und Sammlungen einzusetzen (19/19914). Sammlungsgut aus kolonialem Kontext dürfe nur in begründeten Einzelfällen zurückgegeben werden, etwa, wenn das entsprechende Artefakt von hoher symbolischer Bedeutung für das Herkunftsland ist und von diesem nachweislich als Raubgut klassifiziert werden kann, schreiben die Angeordneten.

Mit der Rückgabe von Sammlungsgut werde ein Prozess in Gang gesetzt, der zu einem „Dominoeffekt“ führen könne, „sprich zu einer sukzessiven Ausdünnung“ des Sammlungsbestandes der europäischen Museen, die seit vielen Jahren Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten „vorbildlich kuratieren und konservieren und sich damit um die Bewahrung des Gedächtnisses der Menschheit verdient gemacht haben“, heißt es als Begründung im Antrag.

„Die moralistischen Engführungen“ in der Debatte um die Rückgabe von Sammlungsgut aus kolonialem Kontext, verstellten zudem „den Blick auf den geopolitischen Hintergrund, vor dem diese Debatte zu sehen ist“, argumentiert die AfD. „Im Zusammenhang mit den steigenden Aktivitäten asiatischer Staaten in Afrika“ nutze die Bundesregierung die Rückgabe von Sammlungsgut aus kolonialem Kontext als „Soft-Power-Instrument“, um den außenpolitischen Einfluss in Afrika zu sichern oder auszubauen. Dies sei jedoch ein „unstatthaftes Mittel, um im Großen Spiel um Afrika gegenüber asiatischen Mächten oder anderen ausländischen Konkurrenten an Einfluss zu gewinnen“, kritisiert die Fraktion.

Abzustimmender Antrag der AfD

Die deutsche Kolonialzeit kulturpolitisch differenziert aufzuarbeiten, fordert die AfD-Fraktion in ihrem abzustimmenden Antrag (19/15784). Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, die Erinnerungskultur über die deutsche Kolonialgeschichte so zu gestalten, dass auch die „gewinnbringenden Errungenschaften dieser Zeit“ zum Tragen kommen. Diese müssten im Rahmen eines Dialogprozesses mit Vertretern der ehemaligen Kolonien neben den „zweifellos geschehenen Grausamkeiten“ herausgestellt werden. So soll sich die Regierung im Rahmen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Bundesländer für die Aufnahme des Themas in die Lehrpläne einsetzen, um eine „differenzierte Auseinandersetzung“ mit dem deutschen und europäischen Kolonialismus anzustoßen.

Zudem wendet sich die AfD-Fraktion gegen Reparationsforderungen, wie sie von den Nachfahren der Herero und Nama in Namibia auf einer „zweifelhaften Grundlage“ erhoben würden. Ebenso spricht sie sich gegen die Restitution von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten aus, die „auf einer undifferenzierten und unhaltbaren Klassifizierung der gesamten Kolonialzeit als ,verbrecherisch'“ fußten.

Nach Ansicht der AfD-Fraktion hat die Kolonialzeit insbesondere in Afrika dazu beigetragen, den Kontinent aus „archaischen Strukturen zu lösen“, wie es der Afrika-Beauftragte des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ausgedrückt habe. Im Rahmen des Krieges deutscher Kolonialtruppen gegen die Herero und Nama in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika habe es zwar „unverhältnismäßige Härten und Grausamkeiten“ gegeben, von einem „systematisch oder vorsätzlich herbeigeführten Völkermord“ könne aber keine Rede sein. (sas/aw/ste/18.11.2020)