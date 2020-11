Der Bundestag hat am Freitag, 20. November 2020, erstmals über den Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Unterstützung für das System Luftverkehr in Zeiten von Corona“ (19/24356) debattiert und ihn im Anschluss zur weiteren Beratung in den federführenden Verkehrsausschuss überwiesen.

Antrag der FDP

Die FDP fordert die Bundesregierung auf, Reiserestriktionen weiter zurückzuführen und Nicht-EU-Staaten nicht pauschal als Risikogebiete zu kennzeichnen. Stattdessen sollte eine differenzierte Risikobewertung mit einer regionalen Einteilung (vergleichbar mit der Ebene der Landkreise in Deutschland) stattfinden. Reisebeschränkungen müssten sich zukünftig an dem konkreten Infektionsgeschehen vor Ort, der Test-Positiv-Rate der Reiserückkehrer sowie an den medizinischen Möglichkeiten vor Ort orientieren.

Reisende, die aufgrund besonderer Vorsichtsmaßnahmen ein sehr geringes Infektionsrisiko eingehen (insbesondere kurzfristige Geschäftsreisende, organisierte Pauschalreisende, Luftfahrtpersonal) sollten nach dem Willen der Liberalen von pauschalen Quarantänemaßnahmen befreit werden können.

Die Fraktion fordert zudem klare Vorgaben, um durch einen möglichst schnellen Corona-Test die Pflicht-Quarantäne-überflüssig zu machen und damit schrittweise den Reiseverkehr wieder hochfahren zu können. (sas/vom/20.11.2020)