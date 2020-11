Liveübertragung: Freitag, 27. November, 10.10 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Freitag, 27. November 2020, im Rahmen einer einstündigen Debatte mit insgesamt fünf Anträgen der Opposition zur Schulpolitik. Erstmals beraten wird ein Antrag der FDP, mit dem sich diese für die Ausstattung von Klassenzimmern mit mobilen Luftfiltern ausspricht (19/24207). Neu auf der Tagesordnung stehen auch eine Vorlage der Linksfraktion, die mehr Unterstützung und ein Ende der Mangelwirtschaft für Schulen fordert (19/24450), und ein Antrag der Grünen, der ein Förderprogramm für mobile Luftfilter in Klassenräumen (19/24635) fordert.

Die Anträge sollen im Anschluss zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Strittig ist die Federführung beim FDP- und beim Grünen-Antrag. Die FDP sieht sie beim Bildungs- und Forschungsausschuss, die Koalitionsfraktionen sehen sie beim Wirtschaftsausschuss. Bei den Grünen verhält es sich umgekehrt. Die Fraktion selbst wünscht Federführung beim Wirtschaftsausschuss, die Koalition präferiert den Forschungsausschuss, in dem auch der Antrag der Linken federführend beraten werden soll.

Abgestimmt wird über zwei weitere Anträge der FDP, in denen diese sich für „weniger Bürokratie“ und eine Beschleunigung des Digitalpaktes für die Schulen einsetzt (19/20582) und ein „Pisa-Sofortprogramm – Reformagende für eine Bildungsreform“ fordert (19/15767). Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat zur Abstimmung jeweils eine Beschlussempfehlung vorgelegt (19/23792; 19/20896). Abgestimmt wird zudem über einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Auf den Lehrer kommt es an – Nachhaltige Aufwertung des Schulwesens statt Ökonomisierung“ (19/22456). Auch hierzu liegt eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vor (19/23792).

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert in ihrem neuen Antrag (19/24207), den Ländern durch den Bund bis zu 250 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, damit die Länder schnellstmöglich mobile Luftfilter für Klassenräume beschaffen können, in denen nicht gelüftet werden kann.

Damit soll das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus minimiert werden.

Antrag der Linken

Die Fraktion Die Linke will, dass die „Mangelwirtschaft in der Bildung“ beendet wird und Schulen in der Pandemie mehr Unterstützung bekommen. Das fordert die Fraktion in einem Antrag (19/24450). Danach soll die Bundesregierung die bedarfsdeckende, niedrigschwellige und bürokratiearme Förderung bei der Anschaffung von FFP2-Masken unterstützen. Ebenso soll die Bundesregierung die Anschaffung von CO 2 -Messgeräten sowie geeigneter und sicherer mobiler Raumluftfiltersysteme unterstützen, die unabhängig von den baulichen Voraussetzungen im Schulgebäude einsetzbar sind und einen Luftaustausch ermöglichen.

Ferner sollen niedrigschwellige und schnelle, kostenfreie Testverfahren bei Infektionsfällen in einer Gruppe auch für symptomfreie Lehrende und Lernende sowie Grippeschutz-Impfungen für Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher sichergestellt werden. Schulen sollen laut der Fraktion ein prioritärer Anwendungsort für Antigen-Schnelltests sein, wenn sich diese Tests auch bei Anwendung durch medizinische Laien als sicher erweisen. Ansonsten sollen sie durch medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden.

Erster abzustimmender Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, den Digitalpakt Schule zu beschleunigen und dabei auf weniger Bürokratie zu setzen. In einem Antrag (19/20582) treten die Abgeordneten dafür ein, Vorschriften in der Bund-Länder-Vereinbarung „DigitalPakt Schule“ zu bestimmen, die bis Ende des Jahres 2021 vorübergehend nicht angewendet werden müssen.

Zudem solle eine zentrale nutzerfreundliche Plattform in Auftrag gegeben werden und so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt werden. Die Antragstellung solle wesentlich vereinfacht und beschleunigt werden. Kurzfristig solle ein Digitalpakt 2.0 beschlossen werden, damit neben Technik und Infrastruktur auch digitale Lehr- und Lernmethoden dauerhaft und nachhaltig Einzug in Deutschlands Schulen halten.

Zweiter abzustimmender Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert ein „Pisa-Sofortprogramm“ sowie eine „Reformagenda für eine Bildungsnation“ (19/15767). Zur Begründung verweist sie in ihrem Antrag auf die Pisa-Studie 2018, die am 3. Dezember veröffentlicht wurde. Diese zeige offenbar, dass sich die Leistungen der Schüler in Deutschland im Vergleich zur Studie 2015 in allen Bereichen verschlechtert hätten.

In den Naturwissenschaften und Mathematik sei nur das Niveau des Jahres 2003, beim Lesen der Wert von 2009 erreicht worden. Um bis zum nächsten Test zur Weltspitze aufzuschließen, brauche Deutschland ein Pisa-Sofortprogramm, so die Fraktion.

Regierung soll Strategien entwickeln

Konkret soll die Bundesregierung unter anderem eine Strategie entwickeln, wie der Anteil der Bildungsinvestitionen als Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) so angehoben werden kann, dass Deutschland unter den besten fünf der Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) liegt. Darüber hinaus soll die frühkindliche Bildung gestärkt und gemeinsam mit den Ländern ein Konzept zur Reform der Lehrerausbildung entwickelt werden, um die Lehrerbildung insgesamt flexibler, praxisnah und zukunftsfähig zu gestalten.

Des Weiteren sollen bundesweit einheitliche, hochwertige und verbindliche Bildungsstandards für alle Fächer des Hauptschulabschlusses, der Mittleren Reifen und des Abiturs entwickelt und kontrolliert und evaluiert werden. Diese Bildungsstandards sollen wettbewerbsfähig gegenüber Nordamerika und Asien sein. Auch harmonisierte Zulassungsvoraussetzungen zur Abiturprüfung, die wissenschaftliche Begleitung und die Veröffentlichung der länderspezifischen Prüfungsergebnisse sollen vereinbart werden.

Abzustimmender Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion fordert in ihrem Antrag (19/22456) eine nachhaltige Aufwertung des Schulwesens statt einer weiteren Ökonomisierung. Die Bundesregierung soll gemeinsam mit den Kultusministern darauf hinwirken, dass eine konstante Ausbildung und Einstellung einer ausreichenden Zahl von Lehrern Reserven schafft, die eine Verkleinerung der Klassen ermöglichen und die zukünftige, demografisch oder krisenhaft bedingte Engpässe vermeidet. Zudem soll gemeinsam mit den Kultusministern ein dauerhafter Finanzierungsplan erarbeitet werden, um die Qualität der Schulgebäude, der sanitären Anlagen sowie der Schwimm- und Turnhallen in den Ländern kontinuierlich zu gewährleisten und mehr und neue Räume und Gebäude zu schaffen, die möglichst zeitnah eine Verkleinerung der Klassen ermöglichen, so dass auch im Falle anhaltender oder wiederkehrender Eindämmungsmaßnahmen ein normaler Regelunterricht für alle Schüler durchgeführt werden kann.

Ferner sollen die Länder dabei unterstützt werden, zukünftige, flächendeckende Schulschließungen zu verhindern. Dazu gehören nach Ansicht der AfD auch geeignete Forschungsprogramme, die die bisherigen Erfahrungen auswerten, um daraus präventive Handlungsempfehlungen für die Zukunft abzuleiten.

Antrag der Grünen

Die Grünen ordern in ihrem Antrag (19/24635) ein Förderprogramm „Mobile Luftfilter für Schulen“ mit über 500 Millionen Euro aufzulegen. Die Verteilung der Mittel auf die Bundesländer soll über einen Verteilungsschlüssel erfolgen, der die Kriterien Einwohnerzahl, Kassenkreditbestand und Arbeitslosenzahl je zu einem Drittel berücksichtigt. Der Bund soll den Ländern die Mittel zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung stellen.

Die Länder sollen die Finanzhilfen des Bundes unverzüglich an die Letztempfänger weiterleiten. Dabei soll den Ländern die Auswahl der finanzschwachen Gemeinden und Gemeindeverbänden, einschließlich der Auswahl der den ländlichen Gebieten zuzuordnenden finanzschwachen Kommunen entsprechend den landesspezifischen Gegebenheiten obliegen. (rol/eis/sas/25.11.2020)