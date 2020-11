In welchem Umfang war das Bundesinnenministerium über die Ermittlungen nach dem radikalislamischen Anschlag an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf dem Laufenden und hat womöglich darauf eingewirkt? Dazu will der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) in seiner nächsten Sitzung drei ranghohe Beamte befragen. Außerdem soll am Donnerstag, 26. November 2020, ein weiteres Mal der Verdacht der Nachrichtenunterschlagung beim Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern zur Sprache kommen. Die öffentliche Anhörung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Als Zeugen aus dem Innenministerium sind Ministerialrat Jens Koch und sein ehemaliger Vorgesetzter Ministerialdirigent Stefan Kaller geladen. Kaller stand bis Ende 2019 an der Spitze der Abteilung für „Öffentliche Sicherheit“ (ÖS). Seit Januar dieses Jahres befasst er sich im Rahmen einer „Sonderaufgabe“ mit der „Evaluierung bestehender Präventionsprogramme gegen Radikalisierung und für Deradikalisierung unter Einbeziehung der Erfahrungen der Sicherheitsbehörden“.

Abschiebung eines tunesischen Islamisten

Der Zeuge Koch leitet im Innenministerium die Arbeitsgruppe ÖS II/2, zuständig für Internationalen Terrorismus und Extremismus. Vor dem Untersuchungsausschuss ist er erstmals bereits am 17. Oktober 2019 aufgetreten. Damals ging es um die von manchen als verfrüht gerügte Abschiebung des tunesischen Islamisten Bilel ben Ammar, der dem Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri nahegestanden hatte, am 1. Februar 2017. Nach Ansicht der Kritiker war zu diesem Zeitpunkt noch unklar, ob Ben Ammar nicht doch Mittäter des Anschlages im Dezember des Vorjahres war oder zumindest über erhebliches ermittlungsrelevantes Wissen verfügte.

Im Unterschied zu sämtlichen anderen zu diesem Sachverhalt befragten Zeugen ließ Koch in seiner Vernehmung Zweifel an der damaligen Entscheidung anklingen: „Wenn Sie mich fragen, ob wir ihn nicht doch noch hätten behalten können, würde ich Ihnen aus heutiger Sicht recht geben.“ Andererseits habe das Bundeskriminalamt signalisiert, dass von weiteren Verhören Ben Ammars in Deutschland keine Ergebnisse mehr zu erwarten seien: „Wenn die mir sagen, das wird nix – ich bin nicht der Oberermittler.“ Von den beiden Zeugen wird der Ausschuss unter anderem erfahren wollen, wo damals bei der Bekämpfung des Terrorismus die Akzente gesetzt wurden. Im Übrigen wird sich der Fokus der Befragung auf die Zeit nach dem Anschlag richten. Wer wusste im Innenministerium wann was? Wer hat womöglich was veranlasst?

Mutmaßliche Informationsunterdrückung

Als vierten Zeugen werden die Abgeordneten, allerdings nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit, den Leiter der Verfassungsschutzabteilung im Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns, Ministerialdirigent Reinhard Müller, hören. Er soll sich zu einem Fall mutmaßlicher Informationsunterdrückung in seiner Behörde äußern, der den Ausschuss bereits in zwei vorangegangen Sitzungen beschäftigt hat. Bekannt geworden war der Vorgang im Oktober 2019, als ein ehemaliger Mitarbeiter des Schweriner Verfassungsschutzes sich dem Generalbundesanwalt offenbarte. Er berichtete, im Januar 2017 auf Anweisung eines Vorgesetzten Erkenntnisse eines V-Manns unterschlagen zu haben. Demnach sei Amri von Mitgliedern eines kriminellen arabischen Clans unterstützt worden, die nach dem Anschlag auch ein Fluchtfahrzeug gestellt hätten.

Ausgesagt haben zu diesem Thema bereits der Hinweisgeber T. S., der im Herbst 2019 den Stein ins Rollen gebracht hatte, sowie sein damaliger Vorgesetzter P. G., Referatsleiter im Schweriner Verfassungsschutz. Ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatte der Ausschuss zuvor zum selben Thema einen Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz gehört, der unter dem Tarnnamen Paul Steinmark auftrat. (wid/20.11.2020)

Zeit: Donnerstag, 26. November 2020, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

