Der 3. Untersuchungsausschuss („Wirecard“) setzt seine am 19. November begonnenen Zeugenvernehmungen in seiner zweiten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 26. November 2020, fort. Die Sitzung unter Vorsitz von Kay Gottschalk (AfD) beginnt um 13.30 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Geladen sind die Zeugen Alexander Geschonneck, Dr. Christian Orth, Dr. Stefan Heissner, Andreas Loetscher, Martin Dahmen und Frank Stahl.

Auftrag des Untersuchungsausschusses

Der Bundestag hat am 1. Oktober 2020 auf Antrag der Fraktionen der FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen die Einsetzung des 3. Untersuchungsausschusses mit den Stimmen der Oppositionsfraktionen bei Enthaltung der Koalitionsfraktionen beschlossen.

er neunköpfige Ausschuss soll das Verhalten der Bundesregierung und der ihr unterstehenden Behörden im Zusammenhang mit den Vorkommnissen um den inzwischen insolventen Finanzdienstleister Wirecard untersuchen. (vom/21.11.2020)

Zeit: Donnerstag, 26. November 2020, 13.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Interessierte Besucher können sich bis Mittwoch, 25. November, im Sekretariat des Untersuchungsausschusses unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden (E-Mail: 3.untersuchungsausschuss@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden. In den Gebäuden des Deutschen Bundestages muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Liste der geladenen Zeugen