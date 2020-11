„Hilfen zur Erziehung – Krisenbewältigung unter unklaren Bedingungen oder wenn mehr als die Decke auf den Kopf fällt“ – so lautet der Titel eines öffentlichen Expertengesprächs der Kinderkommission des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 25. November 2020. Der öffentliche Teil der Sitzung unter Leitung von Norbert Müller (Die Linke) beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden. Geladen sind drei Expertinnen aus der Erziehungswissenschaft und -praxis. Die sechsköpfige Kinderkommission ist ein Unterausschuss des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (vom/19.11.2020)

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Liste der geladenen Sachverständigen