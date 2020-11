Mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Veranstaltungswirtschaft befasst sich der Ausschuss für Tourismus in einer öffentlichen Anhörung am Mittwoch, 25. November 2020. Die Sitzung unter Leitung von Sebastian Münzenmaier (AfD) beginnt um 15.15 Uhr im Sitzungssaal 3 N 039 des Reichstagsgebäudes in Berlin und dauert eineinviertel Stunden.

Die Sitzung wird am Mittwoch, 25. November, ab 17.30 Uhr live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.