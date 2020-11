Der ökologische Zustand und der Umbau der Wälder zur Förderung von Klimaresilienz und Biodiversität interessieren den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit in einem öffentlichen Fachgespräch am Mittwoch, 25. November 2020. Die Sitzung unter Leitung von Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 11 Uhr im Sitzungssaal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden. (vom/16.11.2020)

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.