Das Auswärtige Amt kann im kommenden Jahr rund 6,3 Milliarden Euro ausgeben. Das sind etwa 322 Millionen Euro weniger als im laufenden Haushaltsjahr, allerdings rund 260 Millionen Euro mehr als im Regierungsentwurf für das Ressort von Heiko Maas (SPD) ursprünglich vorgesehen war (19/22600). Der Bundestag nahm am Mittwoch, 9. Dezember 2020, den Einzelplan 05 des Bundeshaushalts 2021 mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen das Votum der Oppositionsfraktionen in zweiter Lesung an. Der Haushaltsausschuss hatte den Regierungsentwurf noch geändert (19/23305, 19/23324).

Mittel für humanitäre Hilfe aufgestockt

Abstriche gegenüber dem Vorjahr hatte es im Regierungsentwurf etwa bei den Geldern für die Vereinten Nationen und für humanitäre Hilfe, Steigerungen hingegen bei der zivilen Krisenprävention gegeben. Die Leistungen an die Vereinten Nationen summieren sich auf 657,77 Millionen Euro (2020: 808,78 Millionen Euro). Für humanitäre Hilfe und Krisenprävention sind 2,38 Milliarden Euro (2020: 2,52 Milliarden Euro) eingeplant. Außerdem entfielen im Regierungsentwurf für 2021 Mittel, die im Jahr 2020 einmalig für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft vorgesehen waren.

In der Bereinigungssetzung des Haushaltsausschusses hatten die Haushälter einige Neugewichtungen vorgenommen: So wurden etwa die Mittel für humanitäre Hilfe um 170 Millionen Euro auf nun 2,11 Milliarden Euro wieder erhöht und die Mittel für Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung um 20 Millionen Euro nochmals auf nun rund 434 Millionen Euro gesteigert. Mehr Gelder sollen außerdem unter anderem für das Deutsche Archäologische Institut und für deutsch-ausländische Kultureinrichtungen fließen, für Maßnahmen für das Deutschlandbild im Ausland sowie für Schulen im Ausland.

AfD: Was wollen wir in Afghanistan?

Dr. Birgit Malsack-Winkemann (AfD) kritisierte in der Debatte unter anderem höhere Zuschüsse für die Aktivitäten der parteinahen Stiftungen im Ausland. Es gebe mit mehr als 220 staatlichen deutschen Auslandsvertretungen genügend und vor allem politisch neutrale Repräsentanzen im Ausland, argumentierte sie und fragte, ob es sich bei der Arbeit der Stiftungen nicht „in Wahrheit um die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten“ handle.

Außerdem wandte sie sich gegen 170 Millionen Euro für Afghanistan im zivilen Bereich. Der Drogenanbau in Afghanistan sei auf dem Vormarsch, während „unsere Helfer täglich mit Angriffen der Taliban rechnen müssen“, sagte Malsack-Winkemann: „Was wollen wir da?“

SPD: Migrationsdruck abmildern

Doris Barnett (SPD) hob insbesondere den hohen Stellenwert der humanitären Hilfe und der Krisenprävention hervor, die zusammen mit 2,54 Milliarden Euro im Etat abgebildet seien. Dass dieses Geld gut angelegt sei, begreife jeder, der das Elend weltweit wahrnehme.

Es gehe darum, Migrationsdruck abzumildern und einen Beitrag dafür zu leisten, dass Menschen frei, friedlich und ohne Angst leben könnten. „Kein Mensch gibt freiwillig seine Heimat auf“, es sei denn, er werde mit Gewalt vertrieben oder findet keine Lebensgrundlage mehr, sagte Barnett. „Steine machen nicht satt.“

FDP: Passive und orientierungslose Außenpolitik

Alexander Graf Lambsdorff (FDP) nutzte die Etatdebatte für ein erste Bilanz der Außenpolitik der Koalition, der er Passivität und Orientierungslosigkeit attestierte. So habe die Bundesregierung den „großen Aufschlag“ des französischen Präsidenten Emmanuel Macron 2017 zur gemeinsamen Handlungsfähigkeit Europas im Sande verlaufen lassen.

Lambsdorff warb dafür, Mittel in Höhe von drei Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts für internationale Politik aufzuwenden und rechnete vor, dass dieser Wert für die deutsche Diplomatie bei gerade einmal 0,2 Prozent liege.

CDU/CSU verteidigt hohe Summen für humanitäre Hilfe

Alois Karl (CDU/CSU) zeigte sich angesichts der enormen Neuverschuldung im Zeichen der Corona-Krise beunruhigt: „Das macht einen nervös und ungute Gedanken“. Er wandte sich gegen die Praxis der Ministerpräsidentenrunden, die die Bundeskasse mit der Bezahlung der Pandemiekosten beauftragen würden.

Ohne Einschaltung des Bundestages würden so Milliardenbeschlüsse gefasst: „So kann das nicht weiter gehen.“ Energisch verteidigte Karl die hohen Summen für die humanitäre Hilfe im auswärtigen Etat gegen radikale Kürzungswünsche aus den Reihen der AfD. Diese Hilfen seien „Ausdruck unserer Mitmenschlichkeit. Dafür schämen wir uns nicht.“

Linke: Strategischer Handlungsrahmen fehlt

Michael Leutert (Die Linke) beklagte das Fehlen eines „strategischen Handlungsrahmens“ in der Außenpolitik. Wie wolle man denn in Afrika Verhältnisse verbessern helfen, wenn man selbst – wie in den griechischen Flüchtlingslagern und bei Zurückweisungen von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer eklatant sichtbar werde – den eigenen Laden nicht in Ordnung bringen könne, fragte der Abgeordnete.

Leutert begrüßte den deutschen Einsatz bei der humanitären Hilfe. Besser wäre es aber, man würde mit diesen Hilfen nicht den Problemen hinterherlaufen, Feuerwehr spielen und sich das Gewissen freikaufen, sondern an die Ursachen gehen.

Grüne vermissen eine „Klimaaußenpolitik“

Auch Ekin Deligöz (Bündnis 90/Die Grünen) warf Außenminister Maas vor, an Symptomen zu doktern statt nach den Ursachen zu fragen. Die Klimakrise sei mittlerweile einer der größten Treiber für humanitäre Krisen geworden, eine „Klimaaußenpolitik“ als Antwort darauf bleibe aber aus.

Auch für das Anliegen einer feministischen Außenpolitik habe der Minister oft nur warme Worte übrig. Und selbst bei der mittelfristigen Finanzplanung, die für sein Ressort weniger Mittel vorsehe, zeige Maas kein Engagement.

Minister: Deutsche Außenpolitik ist effektiv und angesehen

Außenminister Heiko Maas ging auf einige Kritikpunkte der Opposition ein. Maas konterte Vorwürfe eines fehlenden Engagements unter anderem mit ersten Erfolgen deutscher Initiativen bei der Befriedung Libyens und bei der Lösung des Konflikts in der Ostukraine.

Gemeinsam mit Frankreich habe man zudem mit dem Aachener Vertrag ein wichtiges Zeichen für die Handlungsfähigkeit Europas gesetzt, und mit der Rolle als zweitgrößter Geber humanitärer Hilfe weltweit setze Deutschland Maßstäbe. „Die deutsche Außenpolitik ist vielleicht nicht so laut“, sagte Maas. „Aber sie ist effektiv und außerordentlich angesehen.“

Abgelehnte Änderungsanträge der AfD

Vor der Abstimmung in zweiter Lesung hatte der Bundestag zwei Änderungsanträge der AfD-Fraktion zum Etat des Auswärtigen Amtes abgelehnt. Im ersten (19/25016) verlangte die Fraktion, den Haushaltstitel „Humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland“ in Höhe von 1,94 Milliarden Euro um 1,65 Milliarden Euro auf 290 Millionen Euro zu kürzen.

Mit dem zweiten (19/25017) wollten die Abgeordneten erreichen, den Haushaltstitel „Gesellschafts- und europapolitische Maßnahmen der Politischen Stiftungen“ in Höhe von 61 Millionen Euro zu streichen.

Entschließungsantrag der AfD

Im Zusammenhang mit der dritten Lesung am 11. Dezember soll außerdem ein Entschließungsantrag der AfD abgestimmt werden (19/25018).

Dieser fordert unter anderem, die Förderung der Auslandsprojekte von Nichtregierungsorganisationen „nach ihrer Sinnhaftigkeit und ihren nachhaltigen Erfolgsaussichten zu überprüfen und gegebenenfalls sofort einzustellen“.

Gesamtausgaben von 498,62 Milliarden Euro

Insgesamt sieht der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2021 in der durch den Haushaltsausschuss geänderten Fassung Ausgaben in Höhe von 498,62 Milliarden Euro vor. Im Jahr 2020 stehen einschließlich des Nachtragshaushaltes 508,53 Milliarden Euro zur Verfügung. (ahe/09.12.2020)