Ohne Aussprache hat der Bundestag am Donnerstag, 10. Dezember 2020, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen:

Recht und Verbraucherschutz

Gewalt gegen Kinder: Die Bundesregierung legte einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder (19/24901) vor. Die Vorlage soll nun im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz federführend beraten werden. Laut Entwurf soll mit einer begrifflichen Neufassung der bisherigen Straftatbestände des „sexuellen Missbrauchs von Kindern“ als „sexualisierte Gewalt gegen Kinder“ das Unrecht dieser Straftaten klarer umschrieben werden. Der bisherige Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern soll in drei Straftatbestände aufgespalten werden, um den Deliktsbereich übersichtlicher zu gestalten und entsprechend der jeweiligen Schwere der Delikte abgestufte Strafrahmen zu ermöglichen. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder soll künftig bereits im Grundtatbestand als Verbrechen geahndet werden.

Inneres und Heimat

Sold: Die Bundesregierung hat außerdem einen Gesetzentwurf für eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der Covid-19-Pandemie an Besoldungs- und Wehrsoldempfänger (19/24839) vorgelegt. Die Vorlage soll im Ausschuss für Inneres und Heimat federführend beraten werden. Demnach ist eine einmalige Sonderzahlung an Beamte und Soldaten anlässlich der Covid-19-Pandemie vorgesehen. Danach sollen Besoldungsempfänger der Besoldungsgruppen A 3 bis A 15 sowie Wehrsoldempfänger noch im laufenden Jahr zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Covid-19-Pandemie eine solche Sonderzahlung erhalten. Zugleich soll mit dem Gesetzentwurf geregelt werden, dass eine entsprechende Zahlung nicht auf die Versorgungsbezüge nach dem Beamtenversorgungsgesetz und dem Soldatenversorgungsgesetz angerechnet wird.

E-Government: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat einen Antrag (19/25029) zur verfassungskonformen Umsetzung der Registermodernisierung eingebracht. Die Vorlage soll im Ausschuss für Inneres und Heimat federführend beraten werden. Die Fraktion fordert darin, die schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Bedenken ernst zu nehmen und die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu beachten, indem auf die Steuer-ID als bereichsübergreifendes Datum bei der Registermodernisierung verzichtet wird.

Gesundheit

Krankenversicherung: Die Fraktion Die Linke verlangt in einem Antrag eine gute Gesundheitsversorgung auch für Menschen ohne Krankenversicherung oder mit Beitragsschulden und für Geflüchtete zu garantieren (19/17543). Die Abgeordneten fordern in dem Antrag unter anderem einen Härtefallfonds für die Behandlung von Menschen ohne Absicherung im Krankheitsfall. Ferner sollten bundeseinheitliche Regelungen für die Einführung eines anonymen Krankenscheins zur Versorgung von Unversicherten oder Illegalisierten im Regelversorgungssystem geschaffen werden. Nun soll die Vorlage im Gesundheitsausschuss federführend beraten werden.

Arbeit und Soziales

Mindestlohn: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen legte einen Antrag (19/22554) für einen höheren gesetzlichen Mindestlohn und eine Reform der Mindestlohnkommission vor. Dieser soll nun im Ausschuss für Arbeit und Soziales federführend beraten werden. Mit der Vorlage soll eine symbolische Aufwertung von Tätigkeiten im Niedriglohnsektor sowie eine finanzielle Anerkennung erfolgen, die sich nicht in Einmalzahlungen erschöpft. Die am 30. Juli 2020 von der Mindestlohnkommission beschlossene schrittweise Erhöhung des Mindestlohns auf 10,45 Euro bis zum Juli 2022 reiche dafür nicht aus. Erforderlich sei ene schrittweise Erhöhung auf zwölf Euro.

Auswärtiges

Beziehung zu Japan: Ein Antrag der FDP (19/25028), der im federführenden Auswärtigen Ausschuss beraten werden soll, will die Beziehungen zu Japan stärken. So soll der Grundstein für eine stärkere politische Zusammenarbeit mit den Ländern in der Region Asien-Pazifik gelegt werden, indem ein deutsch-japanischer Freundschaftsvertrag angestrebt und eine deutsch-japanische Versammlung ins Leben gerufen werden soll.

Abgesetzt: Antrag zur Chinapolitik: Die Überweisung eines angekündigten Antrags der Freien Demokraten mit dem Titel „Herausforderungen begegnen, Chancen nutzen – Die Chinapolitik Deutschlands und der EU neu justieren“ hat der Bundestag von der Tagesordnung abgesetzt.

Ernährung und Landwirtschaft

Grünland: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat einen Antrag zur Verbesserung des Grünland- und Klimaschutzes vorgelegt, wobei der Ackerstatus bei dauernder Grünlandnutzung erhalten bleiben soll. Die Vorlage (19/25006) soll im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft federführend beraten werden. Die Bundesregierung wird aufgefordert, den Grünland- und Klimaschutz zu verbessern und den Umbruch von Grünlandbeständen auf Ackerflächen zu verhindern.

Verkehr

Sharing-Angebote: Die Verbesserung der rechtlichen Grundlagen für neue Sharing-Angebote fordern die Grünen in einem Antrag, der „das Teilen als Prinzip der Mobilität von morgen verankern“ will (19/25007). Federführend soll die Vorlage im Verkehrsausschuss beraten werden. Dem Antrag zufolge soll das Carsharinggesetz weitereinwickelt werden, um auch andere Mobilitätsdienste einzubeziehen. Als Beispiele nennt die Fraktion das Bikesharing, Scootersharing oder Ridepooling.

Bau, Wohnen, Stadtentwicklung, Kommunen

Historische Altstädte: Die AfD fordert in einem Antrag die Anpassung der Musterbauordnung „zum Erhalt historischer Altstädte“ (19/24999). Die Vorlage soll federführend im Bauausschuss beraten werden. Demnach solle im Rahmen der Bauministerkonferenz dafür gesorgt werden, dass der Erhalt und die Modernisierung historischer Bausubstanzen nicht durch „unangemessene“ Regelungen etwa im Bereich des Brandschutzes erschwert werde.

Finanzen

AvP-Insolvenz: „Insolvenz des Rezeptabrechners AvP – Aufarbeitung vorantreiben, finanzielle Sicherheit im Gesundheitssystem erhöhen“ lautet der Titel eines Antrags der FDP (19/24966), der federführend im Finanzausschuss beraten werden soll. Darin fordern die Liberalen die Bundesregierung auf, einen Bericht über die Auswirkungen der AvP-Insolvenz auf das Deutsche Gesundheitssystem und insbesondere auf die Versorgungssicherheit vorzulegen. Außerdem fordern die Freien Demokraten Vorschläge zur Entschlackung der Abrechnungsbürokratie.

(eis/ste/10.12.2020)