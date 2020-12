46,93 Milliarden Euro (2020: 45,65 Milliarden Euro) an Ausgaben sieht der Etat für den Einzelplan 14 (Bundesministerium der Verteidigung) für den Haushalt 2020 (19/22600) vor. Der Bundestag billigte am Mittwoch, 9. Dezember 2020, die Finanzplanung für Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in der vom Haushaltsausschuss geänderten Fassung (19/23313, 19/23324). CDU/CSU und SPD stimmten für das Zahlenwerk, AfD, FDP, Linksfraktion und Bündnis 90/Die Grünen votierten dagegen. Der Regierungsentwurf hatte noch Ausgaben von 46,81 Milliarden Euro vorgesehen.

Ministerin: Ausdruck des sichtbaren Danks an die Truppe

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) begrüße den erhöhten Etat ausdrücklich. Der Wehretat sei auch ein „Ausdruck des sichtbaren Danks“ an die Truppe. „Wir nehme das benötigte Geld in die Hand“, sagte sie.

Gerade während der Corona-Pandemie seien die Soldaten der Bundeswehr mit zusätzlichen Belastungen konfrontiert – beispielsweise durch die Quarantäne-Zeiten für die Heimkehrer aus Auslandseinsätzen oder durch die geleistete Amtshilfe zur Bekämpfung der Pandemie.

AfD: Bundeswehr wurde kaputt gespart

Ganz prinzipielle Kritik wurde aus den Reihen der AfD-Fraktion laut. Die Bundeswehr sei in den vergangenen Jahrzehnten regelrecht „kaputt gespart“ worden und könne aktuell ihren Grundgesetzauftrag zur Landesverteidigung nicht erfüllen, sagte deren Verteidigungspolitiker Gerold Otten.

Selbst im Grundbetrieb sei die Truppe nicht einsatzbereit. Es müssten gewaltige Summen aufgebracht werden, um diesen Zustand zu beenden. Die Bundeswehr schiebe einen riesigen Investitionsstau vor sich her. Zudem seien die Probleme beim Beschaffungswesen nicht behoben worden. Hier seien Reformen nötig. So sei beispielsweise das Transportflugzeug A400M auf dem Weltmarkt nicht zu vermarkten und der Schützenpanzer Puma nicht ausgereift, monierte Otten.

FDP fordert Mittelfreigabe für Drohnenbewaffnung

Auch der FDP-Haushaltsexperte Karsten Klein übte Kritik an der Finanzierung von Rüstungsvorhaben. So sei weder die benötigte Beschaffung eines neuen schweren Transporthubschraubers noch die des Taktischen Luftverteidigungssystems (TLVS) durch den Wehretat gedeckt. Ebenso fehlten die Mittel für die Aufklärungskomponente des Aufklärungssystems Pegasus, die in die bereits vorhandenen Flugzeuge Global 6000 eingebaut werden soll, führte Klein an. Die Bundeswehr sei unterfinanziert, weder würden 1,5 Prozent noch zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aufgebracht.

Klein kritisierte zudem die aktuellen Äußerungen des SPD-Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans zur geplanten Bewaffnung der Drohne Heron TP. Dieser hatte angemahnt, die Diskussion über Kampfdrohnen sei noch nicht abgeschlossen. Klein forderte die Freigabe der entsprechenden jährlichen 25-Milionen-Euro-Vorlage durch den Bundestag für die Beschaffung der Drohnen-Bewaffnung.

Grüne: Mängel bei der Einsatzbereitschaft der Truppe

Auch Dr. Tobias Lindner, Haushalts- und Wehrexperte der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, kritisierte die Haltung der SPD in der Drohnen-Frage. Man könne die Bewaffnung der Heron-Drohne ablehnen, so wie dies seine Fraktion tue, oder man könne sie befürworten. Aber eine Entscheidung müsse endlich getroffen worden, forderte Lindner. Alle Argumente seien ausgetauscht worden in dieser Debatte.

Hart ins Gericht ging Lindner auch mit Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Obwohl die Ministerin die materielle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr zu ihrem Hauptanliegen gemacht habe, lasse sie weiterhin zu wünschen übrig. Im aktuellen Bericht werde zwar eine durchschnittliche Einsatzbereitschaft von 74 Prozent bei den Hauptwaffensystemen gemeldet, dies sei jedoch „Schönfärberei“. So seien beispielsweise von den zehn Fregatten der Marine lediglich drei bis vier einsatzbereit. Die übrigen sechs befänden sich in langwierigen Instandsetzungen. Der vorgelegte Wehretat sei „zwar groß“, aber er gebe keine Antworten auf die Herausforderungen und er kaschiere die Mängel bei der Einsatzbereitschaft der Truppe.

Linke rügt SPD als „unglaubwürdig“

Selbst der Haushaltspolitiker Michael Leutert von der Linksfraktion bescheinigte der Verteidigungsministerin, sie werde von der SPD in der Drohnen-Frage „im Regen stehen gelassen“. Eine Bewaffnung der Drohnen sei zwar in der Tat abzulehnen, allerdings sei die Argumentation der Sozialdemokraten „unglaubwürdig“.

Wer damit argumentiere, dass durch den Einsatz von Kampfdrohnen die Hemmschwelle zur Anwendung militärischer Gewalt herabgesetzt werde, der müsse sich auch gegen andere Waffensysteme aussprechen, die den Gegner über weite Distanzen bekämpfen können. Trotz des erneuten Anstiegs bei den Verteidigungsausgaben sei die Zukunft von Beschaffungsvorhaben wie im Fall des schweren Transporthubschraubers oder des Luftverteidigungssystems TLVS völlig ungeklärt.

CDU/CSU: Aufstockungen für Bekleidung und Munition

Der Wehr- und Haushaltsexperte der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Reinhard Brandl, verteidigte den Anstieg bei den Verteidigungsausgaben im kommenden Jahr. Im Zuge der Haushaltsverhandlungen im Parlament seien die eingeplanten Mittel für die Bekleidung der Soldaten und die Beschaffung von Munition noch einmal erhöht worden. Dies sei eine richtige und wichtige Entscheidung.

Er mache sich auch keine Sorgen um die Finanzierung der Streitkräfte im kommenden Jahr. Allerdings mache er sich Sorgen, wenn er an das Jahr 2030 denke. So sei mit der derzeitigen langfristigen Finanzplanung weder die Entwicklung noch die Beschaffung des deutsch-französischen Kampfflugzeuges FCAS zu gewährleisten, mahnte Brandl. Gleiches gelte für das Luftverteidigungssystem TLVS. Deutschland müsse aufpassen, dass es bei der Entwicklung der Waffensysteme der Zukunft international nicht den Anschluss verliere.

SPD: Nachholbedarf in Sachen Künstliche Intelligenz

Auch der SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz forderte, dass Deutschland die eigenen Schlüsseltechnologien in der Rüstungsindustrie schützen und neue entwickeln müsse. Nachholbedarf bestehe beispielsweise bei der Künstlichen Intelligenz. Zudem mahnte er eine sichere Planung für den schweren Transporthubschrauber, das Luftverteidigungssystem und das Aufklärungssystem Pegasus an.

Abseits der großen Beschaffungsvorhaben mangele es noch immer bei der Beschaffung von Bekleidung und neuen Stiefeln für die Soldaten. Deshalb hätten die Haushälter in den Verhandlungen die Ausgaben wieder nach oben korrigiert. Insgesamt sei der Haushalt für das kommende Jahr gut, aber das Geld müsse auch klug investiert werden.

Mehr als 19 Milliarden Euro für Personalausgaben

Auf Personalausgaben entfallen 19,3 Milliarden Euro (2020: 19,25 Milliarden Euro), auf militärische Beschaffungen 18,15 Milliarden Euro (2020: 17,41 Milliarden Euro). 350 Millionen Euro sind für die Beschaffung des Großraumtransportflugzeugs A 400 M vorgesehen (2020: 400 Millionen Euro), 442 Millionen Euro für die Beschaffung des Schützenpanzers Puma (2020: 580 Millionen Euro), 998,23 Millionen Euro für die Beschaffung des Waffensystems Eurofighter (2020: 350 Millionen Euro) und 379 Millionen Euro für die Beschaffung des Mehrzweckkampfschiffs 180 (2020: 396,43 Millionen Euro). Der Haushaltsausschuss hatte für die Beschaffung des Waffensystems Eurofighter weitere 248 Millionen Euro bewilligt.

Für die Materialerhaltung in der Bundeswehr sind 4,1 Milliarden Euro eingeplant (2020: 4,12 Milliarden Euro), davon allein 2,45 Milliarden Euro für die Erhaltung von Flugzeugen, Flugkörpern, Flugrettungs-, Sicherheits- und sonstigem flugtechnischen Gerät (2020: 2,33 Milliarden Euro).

Internationale Verpflichtungen der Bundeswehr

Für die Unterbringung der Soldatinnen und Soldaten kann Ministerin Kramp-Karrenbauer 5,88 Milliarden Euro ausgeben (2020: 5,41 Milliarden Euro), darunter 2,64 Milliarden Euro für Mieter und Pachten (2020: 2,62 Milliarden Euro) und 1,41 Milliarden Euro für Baumaßnahmen (2020: 1,18 Milliarden Euro).

Die internationalen Verpflichtungen der Bundeswehr, unter anderem für die Nato und für Auslandseinsätze, schlagen mit 1,76 Milliarden Euro zu Buche (2020: 1,84 Milliarden Euro).

Entschließungsanträge der Opposition

Im Zusammenhang mit der dritten Beratung am 11. Dezember hat Die Linke einen Entschließungsantrag eingebracht, der unter anderem fordert, dass in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes eine „substanzielle Reduzierung der Verteidigungsausgaben“ abgebildet ist (19/25003).

Die AfD hingegen fordert in einem ersten Entschließungsantrag (19/25020) eine Beschleunigung des Zulaufes an modernen Kampffahrzeugen. Ein zweiter Entschließungsantrag (19/25021) fordert eine verbesserte Sanitätsversorgung in der Bundeswehr.

Ein von der FDP-Fraktion eingebrachter Entschließungsantrag (19/25022) fordert eine zügige Bewaffnung des Drohnensystems „German Heron TP“.

Gesamtausgaben von 498,62 Milliarden Euro

Insgesamt sieht der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2021 in der durch den Haushaltsausschuss geänderten Fassung Ausgaben in Höhe von 498,62 Milliarden Euro vor. Im Jahr 2020 stehen einschließlich des Nachtragshaushaltes 508,53 Milliarden Euro zur Verfügung. (aw/09.12.2020)