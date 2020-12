Die Bundesregierung will gegen Geldwäsche effektiver und stärker vorgehen. Der Bundestag hat am Freitag, 20. November 2020, ihren Entwurf eines „Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche“ (19/24180) erstmals debattiert und im Anschluss zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen.

Tatbestand der Geldwäsche wird erweitert

Durch Geldwäsche wollten Straftäter ihre kriminellen Profite verschleiern und „schmutziges“ Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf einschleusen, erklärt die Bundesregierung. Ziel der geplanten Neuregelung sei es, die Strafverfolgung effektiver zu gestalten: „Der komplexe bisherige Tatbestand der Geldwäsche wird durch eine klare neue Strafvorschrift ersetzt und deutlich erweitert“, schreibt die Bundesregierung. Dies solle dazu führen, dass es für Staatsanwaltschaften und Gerichte künftig erheblich leichter wird, Geldwäsche nachzuweisen und Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Konkret sieht der Gesetzentwurf vor, dass es künftig nicht mehr darauf ankommt, dass Vermögenswerte aus ganz bestimmten Straftaten stammen. Entscheidend solle nur noch sein, dass ein Vermögenswert durch irgendeine Straftat erlangt wurde, ganz gleich, ob durch Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Menschenhandel, Betrug oder Untreue. „Wenn der Täter die kriminelle Herkunft des Vermögenswertes leichtfertig nicht erkennt oder sogar in Kauf nimmt und ihn verbirgt oder verschleiert, soll dann bereits der neue Tatbestand der Geldwäsche greifen.“ (sas/20.11.2020)