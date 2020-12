Liveübertragung: Donnerstag, 17. Dezember, 13.55 Uhr

Ohne vorherige abschließende Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 18. Dezember 2020, über eine Reihe von Vorlagen ab:

Luftverkehrsabkommen mit Mexiko: Der Bundestag stimmt über einen von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zu dem Abkommen vom 2. Mai 2019 zur Änderung des Abkommens vom 8. März 1967 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Mexikanischen Staaten über den Luftverkehr (19/24224) ab. Zu dem Abkommen, in dem sich Deutschland und Mexiko gegenseitig die Rechte des Überflugs, der Landung zu nichtgewerblichen Zwecken sowie des Absetzens und des Aufnehmens von Fluggästen, Fracht und Post im internationalen Flugverkehr einräumen, wird nach Maßgabe des Artikels 59 Absatz 2 des Grundgesetzes die Zustimmung des Bundestags benötigt. Der Entscheidung liegt eine Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses (19/25157) zugrunde.

Sonderzahlung: Der Bundestag entscheidet über eine einmalige Sonderzahlung an Beamte und Soldaten anlässlich der Covid-19-Pandemie auf Grundlage eines Gesetzentwurfs der Bundesregierung (19/24839). Danach sollen Besoldungsempfänger der Besoldungsgruppen A 3 bis A 15 sowie Wehrsoldempfänger noch im laufenden Jahr "zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Covid-19-Pandemie" eine solche Sonderzahlung erhalten. Zugleich soll mit dem Gesetzentwurf geregelt werden, dass eine entsprechende Zahlung nicht auf die Versorgungsbezüge nach dem Beamtenversorgungsgesetz und dem Soldatenversorgungsgesetz angerechnet wird. Zur Entscheidung legen der Innenausschuss eine Beschlussempfehlung und der Haushaltsausschusses einen Bericht gemäß § 96 der Geschäftsordnung vor.

Umweltschadensgesetz: Der Bundestag stimmt über einen von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Umweltschadensgesetzes, des Umweltinformationsgesetzes und weiterer umweltrechtlicher Vorschriften (19/24230) ab. Damit kommt sie einer Verpflichtung nach, die sich aus der im Juni 2019 in Kraft getretenen Verordnung EU 2019/1010 des Europäischen Parlaments zur Angleichung der Berichterstattungspflichten im Umweltbereich ergibt. Die Neufassung der EU-Verordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, die Europäische Kommission in regelmäßigen Abständen über Umweltschadensfälle zu informieren. Damit Deutschland dieser neuen Berichtspflicht nachkommen kann, müssen die erforderlichen Informationen nach Angaben der Bundesregierung zentral auf Bundesebene gesammelt werden. Im Umweltschadensgesetz soll jetzt deshalb eine Regelung eingeführt werden, welche die Länder verpflichtet, dem Bund diese Informationen zu übermitteln. Zur Entscheidung legt der Umweltausschuss eine Beschlussempfehlung vor.

Außenwirtschaftsverordnung: Der Bundestag stimmt über eine von der Bundesregierung vorgelegte 16. Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung (19/23834) ab, mit der sie Gesetzesänderungen vom Juli 2020 in die Verordnung einflicht. In letzteren Novellen sei das deutsche Außenwirtschaftsrecht an die Vorgaben eines neuen unionsrechtlichen Rahmens für die weiterhin allein in mitgliedstaatlicher Verantwortung liegende Investitionsprüfung angepasst worden, erklärt die Bundesregierung. Die Rahmenbedingungen zielen auf Verbesserungen bei der Überprüfung von Direktinvestitionen durch Unionsfremde ab, bei der es um eine optimierte Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und zugleich um zusätzliche Handlungsspielräume für nationale Gesetzgeber geht. Der Entscheidung liegen eine Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses (19/24793) und eine Unterrichtung (19/24132 Nr. 2) zugrunde.

Geschäftsordnung: Der Bundestag stimmt über eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung zur Änderung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (19/25177) ab. Dabei geht es um die Verlängerung der Geltungsdauer der Regelung zur besonderen Anwendung der Geschäftsordnung aufgrund der allgemeinen Beeinträchtigung durch Covid-19 im Paragraf 126a der Geschäftsordnung. Aufgrund der allgemeinen Einschränkungen war mit Beschluss vom 25. März 2020 der Paragraf in die Geschäftsordnung eingefügt worden. Das bevorstehende Geltungsende dieser Regelung am 31. Dezember 2020 wird nun auf den 31. März 2021 aufgrund der derzeitigen Infektionslage verlängert. Dadurch soll die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Deutschen Bundestages gewährleistet werden.

Kunststoffprodukte: Der Bundestag stimmt über einen Verordnung der Bundesregierung über das Verbot des Inverkehrbringens von bestimmten Einwegkunststoffprodukten und von Produkten aus oxo-abbaubarem Kunststoff (19/24440) ab. Oxo-abbaubare Kunststoffe sind mit Zusatzstoffen versehen, die durch Oxidation einen Zerfall in Mikropartikel oder einen chemischen Abbau herbeiführen. Betroffen vom Verbot sind Einweg-Kunststoffprodukte wie Wattestäbchen, Trinkhalme, Teller und Besteck. Die Verordnung setzt Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2019/904 um, welche die Europäische Union auf Grundlage ihres Aktionsplans zur Kreislaufwirtschaft erlassen hat. Der Entscheidung soll eine Beschlussempfehlung des Umweltausschusses und eine Unterrichtung (19/24795 Nr. 2) zugrunde liegen.

Wildtiere: Der Bundestag stimmt über mehrere Vorlagen zum Schutz von Wildtieren ab. Die Abgeordneten stimmen über eine Vorlage der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD (19/24645) ab, wonach die Bundesregierung rechtliche Voraussetzungen dafür schaffen soll, dass in Zusammenarbeit mit den Ländern verbindliche Mindeststandards für die Durchführung von Tierbörsen definiert werden. Im einzelnen sprechen sich die Koalitionsfraktionen dafür aus, den Verkauf von Wildfängen zu verbieten. Außerdem sollen eine artgerechte Präsentation und ein artgerechter Transport der Tiere gewährleistet werden. Abgestimmt wird zudem über einen Antrag der FDP (19/24593) mit der Forderung nach einer effektiven und unbürokratischen Regulierung des legalen Handels mit Wildtieren. Erreicht werden soll dies durch vereinfachte Dokumentations- und Meldepflichten, unkompliziert umsetzbare Mindeststandards und eine wirksame Vollzugskontrolle. Weiter abgestimmt wird über einen Antrag der Fraktion Die Linke (19/20551), die die Bundesregierung auffordert, den Wildtierhandel auszusetzen bis bessere gesetzliche Regulierungen beschlossen werden. Im Antrag heißt es, dass immer häufiger Krankheiten von Wildtieren auf den Menschen überspringen. Die Verbreitung von sogenannten Zoonosen werde besonders durch den internationalen Wildtierhandel und den schrumpfenden Lebensraum der Tiere begünstigt. Um das Infektions- und Pandemierisiko zu senken, müsse der Handel strengeren Auflagen unterworfen werden. Ferner abgestimmt wird ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/24435), der auf die hohe Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Zoonosen hinweist. Auch beim neuen Corona-Virus sei der Eintragsweg über Tiere sehr wahrscheinlich. Konkret soll der Bundestag die Bundesregierung unter anderem auffordern, sich für den Schutz weltweiter Ökosysteme einzusetzen, den Wildtierhandel zu beschränken und zeitnah ein Verbot von Pelzfarmen in der EU umzusetzen. Zur Entscheidung legt der Umweltausschuss eine Beschlussempfehlung vor.

Tabaksteuer: Die Abgeordneten stimmen über die Forderung ab, die EU-Tabaksteuerrichtlinie schnellstmöglich zu einer Richtlinie für Rauch- und Dampfprodukte weiterzuentwickeln. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen schreibt in einem Antrag (19/18978), damit solle sichergestellt werden, dass auch tabakfreie sowie nikotinhaltige und nikotinfreie Rauch- und Dampfprodukte wie zum Beispiel Liquids für E-Zigaretten oder künftige Rauch- und Dampfproduktentwicklungen durch Schaffung neuer Steuerkategorien mit einer Steuer jenseits der Umsatzsteuer belegt werden könnten. Außerdem sollen in einer Langzeitstudie die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen neuer Tabak- und Rauchprodukte untersucht werden. Zur Entscheidung legt der Finanzausschuss eine Beschlussempfehlung vor.

Beschlüsse zu Petitionen: Der Bundestag stimmt außerdem über 18 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen zu, die beim Bundestag eingegangen waren und vom Petitionsausschuss beraten worden waren. Es handelt sich um die Sammelübersichten 728 bis 746 (19/25101, 19/25102, 19/25103, 19/25104, 19/25105, 19/25106, 19/25107, 19/25108, 19/25109, 19/25110, 19/25111, 19/25112, 19/25113, 19/25114, 19/25115, 19/25116, 19/25117, 19/2518, 19/25119).

Petition fordert Sitzplatz- und Anschnallpflicht in Schulbussen

Darunter findet sich auch eine Petition mit der Forderung nach einer Sitzplatz- und Anschnallpflicht in Schulbussen. Zur Begründung verweisen die Petenten auf Unfälle von Schulbussen, die viele verletzte Kinder zur Folge hätten. Es sei verantwortungslos, Schulkinder ungesichert und stehend zu befördern. „Eltern, die ihre Kinder so befördern würden, hätten mit erheblichen Sanktionen zu rechnen“, heißt es in der Petition. Dass die Ausnahme von der Sicherungspflicht aus rein finanziellen Gründen erfolge, sei „weder zu rechtfertigen noch zu verantworten“.

Die in der Sitzung am 9. Dezember 2020 durch den Petitionsausschuss verabschiedete Beschlussempfehlung sieht nun vor, die Petition dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur „als Material“ zu überweisen. Den Verfahrensgrundsätzen des Petitionsausschusses zufolge bedeutet dies, dass die Bundesregierung die Petition „in die Vorbereitung von Gesetzentwürfen, Verordnungen oder anderen Initiativen oder Untersuchungen einbeziehen soll“. Die Petition soll außerdem den Länderparlamenten zugeleitet werden.

Ausschuss war bereits mit der Thematik befasst

In der Begründung zu seiner Beschlussempfehlung weist der Petitionsausschuss darauf hin, dass er sich bereits in der 16. und 17. Wahlperiode (2005 bis 2013) intensiv mit der Thematik befasst habe. Beschlossen worden sei seinerzeit eine Materialüberweisung mit der Begründung, dass die Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie eine an den höchsten Sicherheitsgrundsätzen orientierte Schülerbeförderung von höchster Priorität seien und nicht an fehlenden finanziellen Ressourcen scheitern dürften. In einer Antwort habe die Bundesregierung mitgeteilt, dass sich Bund und Länder gleichwohl gegen die Anschnallpflicht im Schulbusverkehr sowie gegen ein bundesrechtliches Verbot von Stehplätzen ausgesprochen hätten.

In einer Stellungnahme zur aktuellen Petition macht das Verkehrsministerium unter anderem darauf aufmerksam, dass die zuständigen Länderbehörden schon heute die Möglichkeit hätten, im Überlandverkehr Stehplätze ganz oder teilweise auszuschließen und mit den Transportunternehmen zu vereinbaren, dass nur mit Sicherheitsgurten ausgerüstete Busse zum Einsatz kommen und nur angegurtete Schüler befördert werden.

Generelle Anschnallpflicht „dringend angezeigt“

Nach dem Dafürhalten des Petitionsausschusses ist der Vorlage zufolge eine generelle Anschnallpflicht im Schulbusverkehr angesichts des Schutzes der hochrangigen Rechtsgüter von Leben und Gesundheit der Kinder, die über finanziellen Interessen und Kostenaspekten stünden, „dringend angezeigt“.

Der Ausschuss unterstützt daher ausdrücklich die Forderungen der Petenten und setzt sich für ein Verbot ein, Kinder im Schülerverkehr in Schulbussen ungesichert und stehend zu befördern. (eis/hau/12.12.2020)