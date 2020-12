Liveübertragung: Mittwoch, 16. Dezember, 17.40 Uhr

Der Bundestag debattiert am Mittwoch, 16. Dezember 2020, erstmals einen Antrag, den die Fraktion Die Linke mit dem Titel „Außerordentliche Wirtschaftshilfen für Unternehmen an Kündigungsschutz für Beschäftigte koppeln“ angekündigt hat. Für die Aussprache ist eine halbe Stunde eingeplant. Der Antrag soll im Anschluss an die halbstündige Beratung im Plenum in den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen werden. (sas/12.12.2020)