Sieben Zeugen will der 3. Untersuchungsausschuss („Wirecard“) in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 17. Dezember 2020, vernehmen. Geladen sind der frühere Bundesminister Karl Theodor zu Guttenberg und der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg Ole von Beust, Wolfgang Schmidt, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Prof. Dr. Lars-Hendrik Röller vom Bundeskanzleramt, Michael Papageorgiou von der Deutschen Bundesbank sowie Jan-Ole Peters und Joschka Langenbrinck. Die Sitzung unter Leitung von Kay Gottschalk (AfD) beginnt um 11 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. (vom/11.12.2020)

Zeit: Donnerstag, 17. Dezember 2020, 11 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 16. Dezember, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 3.untersuchungsausschuss@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden. In den Gebäuden des Deutschen Bundestages muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Liste der geladenen Zeugen