„Ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement in Zeiten der Corona-Pandemie“ lautet das Thema eines öffentlichen Fachgesprächs des Unterausschusses „Bürgerschaftliches Engagement“ des Familienausschusses am Dienstag, 15. Dezember 2020. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Hospiz-Bereich gelegt. Die Sitzung unter Leitung von Alexander Hoffmann (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. (vom/08.12.2020)

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

