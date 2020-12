„Urbanisierung in Afrika – Herausforderungen für die Entwicklungszusammenarbeit“ lautet das Thema einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Mittwoch, 16. Dezember 2020. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU) beginnt um 10 Uhr im Sitzungssaal E 800 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Fragen zu zwei Themenblöcken

Im ersten von zwei Themenblöcken geht es um Prognosen und Instrumente der Gestaltung der Urbanisierung. Die Abgeordneten wollen erfahren, wie der Prozess der Urbanisierung in Afrika aktuell und in der Prognose bis 2050 aussieht. Sie fragen, welche Instrumente der Einwicklungszusammenarbeit am besten geeignet sind, um die Probleme der Urbanisierung zu mildern und den ländlichen Raum als Lebens- und Wirtschaftsraum zu stärken. Auch wie die Urbanisierung die politische Entwicklung und Stabilität der betreffenden Staaten beeinflusst, ist von Interesse.

Der zweite Themenblock befasst sich mit den Herausforderungen und Erwartungen von afrikanischer Seite. Die Sachverständigen sollen darlegen, ob Gebernationen und Partnerländer unterschiedliche Auffassungen und Bedarfsbeschreibungen haben und ob die afrikanische Seite ausreichend einbezogen wird. Ob Reformen oder neue Wege der Zusammenarbeit notwendig sind und welche Erfahrungen mit den chinesischen Modellen der Infrastrukturinvestitionen gemacht worden sind, wollen die Abgeordneten ebenso wissen. (vom/07.12.2020)