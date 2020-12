Die Auswirkungen von Klimaveränderungen auf das kulturelle Erbe beschäftigen den Unterausschuss „Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik“ in einem öffentlichen Fachgespräch am Montag, 14. Dezember 2020. Die Sitzung unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Erndl (CDU/CSU) beginnt um 16 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden. Das Gremium ist ein Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Drei Gesprächsrunden

Zu Gast im Unterausschuss sind Prof. Dr. Dr. h. c. Friederike Fless, Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI), die zum Programm „Ground Check“ Stellung bezieht, Prof. Dr. Jürgen Renn vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, der über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Kultur aus Sicht der Wissenschaftsgeschichte aufklären wird.

Beim zweiten Tagesordnungspunkt stehen dem Unterausschuss Dr. Peter Reuss, Botschafter und Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei der Unesco, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation, und die frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen Unseco-Kommission, als Gesprächspartner zur Verfügung..

Für ein drittes Gespräch haben die Abgeordneten Stephan Dömpke, den Chefredakteur des World Heritage Watch Report 2020, eingeladen. (vom/08.12.2020)

Liste der geladenen Sachverständigen