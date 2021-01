Der Bundestag hat am Donnerstag, 14. Januar 2021, erstmals einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Homeoffice-Gebot in der Pandemie konsequent durchsetzen“ (19/25798) beraten. Im Anschluss an die Debatte wurde der Antrag zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen.

Antrag der Grünen

Die Grünen wollen Arbeitgeber im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes verpflichten, Beschäftigten Homeoffice zu ermöglichen, soweit es die betrieblichen Anforderungen in Hinblick auf die Tätigkeit zulassen. Verstöße dagegen sollten mit Bußgeldern belegt und über eine einzurichtende und vertrauliche Hotline gemeldet werden können, heißt es in dem Antrag.

Zugleich gelte es, die Entschädigungs- und Unterstützungsleistungen für Eltern betreuungsbedürftiger Kinder „klar und planbar“ zu regeln. Sie sollten mit einer angemessenen Anspruchsdauer versehen und schon dann gewährt werden, wenn von Behörden empfohlen wird, Kinderbetreuungsangebote nicht in Anspruch zu nehmen, um Kontakte zu vermeiden. (vom/ste/14.01.2021)