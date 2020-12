Liveübertragung: Donnerstag, 14. Januar, 10.10 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 14. Januar 2021, einen von der FDP-Fraktion avisierten Antrag mit dem Titel „Transatlantischer Wirtschaftsraum als europäische Antwort auf RCEP“. Das RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ist ein seit 2020 bestehendes Freihandelsabkommen zwischen den zehn ASEAN-Mitgliedsstaaten und fünf weiteren Staaten in der Region Asien-Pazifik. Für die Debatte ist eine Stunde eingeplant. Im Anschluss soll der Antrag an den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen werden. (hau/21.12.2020)