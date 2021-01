In seiner Auftaktsitzung zum neuen Jahr will sich der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) ein weiteres Mal der Rolle des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) im Fall des radikalislamischen Attentäters Anis Amri zuwenden. Zur Sprache kommen sollen erneut auch die polizeilichen Ermittlungen nach dem Attentat im Dezember 2016.

Dazu sind für Donnerstag, 14. Januar 2021, zwei Beamtinnen und ein Beamter des Verfassungsschutzes geladen, die indes alle drei nur nichtöffentlich aussagen sollen, sowie zwei Hauptkommissare aus dem Bundeskriminalamt (BKA). Die Befragungen unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnen um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Fragen zur Terrorfahrt von Anis Amri

Aus dem BKA erwartet der Ausschuss den Kriminalhauptkommissar A. S. sowie den Ersten Kriminalhauptkommissar A. Sl. Die Abgeordneten erhoffen sich von beiden Zeugen weiterführende Hinweise zu einem der nach wie vor nicht restlos gelösten Rätsel, die den Anschlag auf dem Breitscheidplatz umwittern. Die Frage lautet, wie der Attentäter Amri im Führerstand des Lastwagens, mit dem er am Abend des 19. Dezember 2016 den Weihnachtsmarkt an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche überrollte, die Verbindung zum Internet halten konnte, obwohl die SIM-Karte seines Mobiltelefons nicht aktiviert war.

Fest steht, dass Amri sich während der Fahrt zum Tatort mit Mouadh Tounsi alias „Momo1“ austauschte, seinem Terror-Mentor beim sogenannten Islamischen Staat (IS) in Libyen, und auch das Navigationssystem nutzte. Wie ihm das gelingen konnte, hat der Ausschuss in einer Beratungssitzung mit Vertretern der Bundesanwaltschaft und des BKA erörtert. Dort entstanden in der Folge zwei Gutachten, eines aus der Feder des Ersten Kriminalhauptkommissars Sl., der die technischen Aspekte behandelte, während sein Kollege Hauptkommissar S. den kriminalistischen Kontext skizzierte. Die Gutachten näher zu erläutern ist das Anliegen der Befragung der beiden Zeugen aus dem BKA.

Keine Kontaktpersonen Amris ermittelt

Für Kriminalhauptkommissar S. ist dies bereits der dritte Auftritt vor dem Ausschuss. Am 9. Mai 2019 hatte er unter anderem über seine Beteiligung an mehreren Ermittlungsvorgängen gegen die radikalislamische Szene in den Jahren 2015 und 2016 berichtet, am 17. September 2020 über seine Rolle in der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) „City“, die nach dem Anschlag mit der Aufklärung des Verbrechens betraut war.

Dort leitete der Zeuge S. zunächst ein 15-köpfiges Team zur „Personensachbearbeitung“ des Attentäters mit dem Auftrag, jede Einzelheit über Amris Vorgeschichte und seinen Aufenthalt in Deutschland herauszufinden. Anhand der Daten des sichergestellten Mobiltelefons erstellte er unter anderem ein Bewegungsprofil des Attentäters bis zum Anschlag. Vor dem Ausschuss betonte er, dass sich die Ermittler intensiv bemüht hätten, unter den Kontaktpersonen Amris Mittäter ausfindig zu machen, dies jedoch in keinem Fall gelungen sei.

Abgleich mit dem Wissensstand des Verfassungsschutzes

Aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz will der Ausschuss ab 14 Uhr drei Zeugen mit den Decknamen Lia Freimuth, Gernot Rolfsteeg und Kornelia Löning hören. Die Sachbearbeiterin Freimuth war ein erstes Mal am 13. September 2018 vor den Abgeordneten aufgetreten. Sie hatte damals unter anderem berichtet, bereits seit Januar 2016 eine Personenakte über Amri geführt zu haben. Dies widersprach der Darstellung des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Dr. Hans-Georg Maaßen, Amri sei ein „reiner Polizeifall“ gewesen, mit dem seine Behörde kaum zu tun gehabt habe.

Allerdings betonte auch die Zeugin Freimuth, der Verfassungsschutz habe keine aus eigenen Quellen gewonnenen Erkenntnisse über Amri besessen. Die Personenakte habe in ausgedruckter Form nur einen schmalen Leitzordner gefüllt. Mit dem neuerlichen Auftritt der Zeugin verbindet der Ausschuss das Anliegen, Informationen über die Rolle des Verfassungsschutzes, die seit ihrer ersten Vernehmung angefallen sind, mit ihrem Wissensstand abzugleichen. Unter anderem geht es immer noch um die Frage, warum es der Verfassungsschutz und nicht der Bundesnachrichtendienst war, dem im November 2016 der Auftrag zufiel, Mitteilungen eines marokkanischen Dienstes über Amri zu überprüfen.

Mit dem Zeugen Rolfsteeg und seiner vorgesetzten Referatsleiterin Löning will der Ausschuss ein Thema erörtern, das ihn in den letzten Wochen des vorigen Jahres intensiv beschäftigt hatte, den Verdacht, der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern habe nach dem Anschlag Erkenntnisse über mögliche Komplizen des Attentäters unterschlagen. (wid/08.01.2021)

Zeit: Donnerstag, 14. Januar 2021, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 13. Januar, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden. In den Gebäuden des Deutschen Bundestages muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

