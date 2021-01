Mit der Impfstrategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie setzt sich der Gesundheitsausschuss am Mittwoch, 13. Januar 2021, in einer öffentlichen Anhörung auseinander. Dazu liegen ein Gesetzentwurf der FDP-Fraktion (19/25260) und ein Antrag der Fraktion Die Linke (19/24362) vor. Die Sitzung unter Leitung von Erwin Rüddel (CDU/CSU) beginnt um 15.30 Uhr im Sitzungssaal E 300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eine Stunde.

Die Sitzung wird am Donnerstag, 14. Januar, ab 13.30 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Gesetzentwurf der FDP

Die FDP-Fraktion will mit ihrem Gesetzentwurf (19/25260) eine gesetzliche Grundlage für die anstehenden Massenimpfungen gegen das Coronavirus schaffen. Die Verteilung des Impfstoffs sowie die Kriterien für die Reihenfolge der Impfungen sollen darin geregelt werden. Ein Gesetz sei aufgrund der hohen Grundrechtsrelevanz bei der Impfstoffverteilung zwingend erforderlich. Zudem sei eine gesetzliche Regelung geeignet, das Vertrauen und die Akzeptanz der Bevölkerung zu stärken.

Solange der Impfstoff noch nicht in ausreichender Menge verfügbar sei, orientiere sich die Verteilung an dem Ziel, die Zahl schwerer Verläufe und Todesfälle durch das Coronavirus zu reduzieren, heißt es in dem Gesetzentwurf. Außerdem solle der Schutz von Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko erreicht, die Übertragung des Virus unterbunden und die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens ermöglicht werden. In dem Entwurf werden Personen im Alter von über 80 Jahren, Personen mit Trisomie 21, Bewohner und Personal in Pflegeheimen und medizinisches Personal mit hohem Ansteckungsrisiko als Gruppen mit der höchsten Priorität für eine Impfung benannt.

Antrag der Linken

Die Linksfraktion fordert in ihrem Antrag (19/24362) die Vorbereitung einer nationalen und internationalen Corona-Impfstoff-Strategie. Die bisherigen Planungen von Bund und Ländern ließen außen vor, wer die Impfstoffe zuerst erhalten solle.

Die Abgeordneten verlangen unter anderem, dem Bundestag eine nationale Impfstrategie zur Bekämpfung des Coronavirus zum Beschluss vorzulegen. Auch sollten Anteile deutscher Impfstoff-Kontingente für den Einsatz in humanitären Not- und Krisensituationen bereitgestellt werden. Der Antrag war im Zusammenhang mit der abschließenden Beratung des dritten Bevölkerungsschutzgesetzes am 18. November 2020 erstmals im Bundestag erörtert und zur federführenden Beratung an den Gesundheitsausschuss überwiesen worden. (pk/05.01.2020)