Mit künftigen Modellen für die „Finanzierung und Organisation“ des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) befasst sich der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur in einer öffentlichen Anhörung am Mittwoch, 13. Januar 2021. Der öffentliche Teil der Sitzung unter Vorsitz von Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 11 Uhr im Sitzungssaal E 600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert etwa zweieinhalb Stunden. (vom/05.01.2020)

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.