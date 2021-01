Rechtsexperten fordern eine gesetzliche Grundlage des Bundestages für die Prioritätensetzung beim Corona-Impfprogramm. Die Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) sei verfassungsrechtlich unzureichend, erklärten Juristen anlässlich einer Anhörung des Gesundheitsausschusses unter der Leitung von Erwin Rüddel (CDU/CSU) am Mittwoch, 13. Januar 2021. Auf der Tagesordnung standen einen Gesetzentwurf der FDP-Fraktion (19/25260) sowie einen Antrag der Linksfraktion (19/24362). Die Sachverständigen äußerten sich in schriftlichen Stellungnahmen.

Zuteilung von Lebenschancen

Der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Thorsten Kingreen von der Universität Regensburg erklärte, die Verfahrensgerechtigkeit sei besonders wichtig, wenn Unsicherheit über das künftige Geschehen bestehe oder grundrechtlich relevante Verteilungsentscheidungen gefällt werden müssten, für die es keine allgemein anerkannten Kriterien gebe.

Der Parlamentsvorbehalt untersage dem Gesetzgeber, sich bei wesentlichen Entscheidungen, insbesondere bei solchen mit Grundrechtsbezug, seiner Verantwortung durch Delegation zu entledigen. Bei der Reihenfolge der Schutzimpfungen gehe es um eine Zuteilung von Lebenschancen. Der Gesetzgeber müsse die wesentlichen Entscheidungen darüber, wer mit welcher Priorität Anspruch auf die Schutzimpfungen habe, selbst treffen.

Verteilungskriterien gesetzlich festlegen

Ähnlich argumentierte die Juristin Dr. Andrea Kießling von der Ruhr Universität Bochum, die zu dem Schluss kam, dass es derzeit keine Vorschrift gebe, die das BMG zur Festlegung der Impfreihenfolge ermächtige. Wesentlichkeitstheorie und Parlamentsvorbehalt verlangten, dass die Verteilungsziele und Verteilungskriterien für die Impfstoffe durch ein Parlamentsgesetz festgelegt würden.

Sie empfahl, eine solche Vorschrift im Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu verankern. Die Ausgestaltung des Verfahrens der Impfstoffverteilung und die Festlegung einer konkreten Reihenfolge sollten einer Rechtsverordnung überlassen werden.

„Die jetzigen Vorschriften sind rechtswidrig“

Die Juristin Prof. Dr. Anna Leisner-Egensperger von der Universität Jena vermisst ebenfalls eine eindeutige Rechtsgrundlage. Einen ausdrücklichen Hinweis auf die Notwendigkeit einer Priorisierung bei der Verteilung eines knappen Impfstoffs enthalte der entsprechende Paragraf 20i Abs. 3 SGB V nicht. Dieser Paragraf könne nicht als Rechtsgrundlage einer Priorisierungsentscheidungen angesehen werden. Die Vorschrift gebe auch nicht an, welchem Zweck eine Priorisierung dienen und welches Ausmaß sie haben solle, wo also Grenzen lägen.

Die Rechtsexpertin aus Jena gelangte zu dem Schluss, dass eine verfassungskonforme Ermächtigungsgrundlage weder über SGB V noch über das IfSG gegeben sei. Die jetzigen Vorschriften seien rechtswidrig und damit nichtig. Sie forderte das Parlament auf, die faktisch vorgenommene Priorisierung im Nachhinein verfassungspolitisch zu legitimieren.

Sorge vor „weiterem Vertrauensverlust in die Politik“

Auch der Theologe und Ethiker Prof. Dr. Peter Dabrock von der Universität Erlangen-Nürnberg sieht in der jetzigen Rechtslage ein Problem. Wenn in einer akuten Herausforderung wie der Impfpriorisierung der Bundestag diesen Bereich nicht regele, sei dies demokratietheoretisch und konkret-ethisch als schweres Versäumnis anzusehen. Er warnte, angesichts der erheblichen praktischen Probleme bei der Umsetzung der Impfstrategie drohe ein weiterer Vertrauensverlust in die Politik.

Die Caritas machte in dem Zusammenhang auf die besonders kritische Lage für manche Behinderte und Kranke in der Pandemie aufmerksam und forderte gleichfalls eine gesetzliche Grundlage für die Priorisierung bei der Impfung. Die bisherige Regelung der Impfverordnung benachteilige unter anderem pflegebedürftige Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung. Eine Berücksichtigung von pflegebedürftigen Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung und Menschen mit Trisomie 21 in der höchsten Prioritätsgruppe sei zwingend erforderlich. Es bestehe die Gefahr, dass einzelne Gruppen von Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen übersehen würden. Auch bei den seltenen Erkrankungen gebe es Gruppen, die in der Pandemie ein hohes Risiko hätten, schwer zu erkranken oder zu sterben.

Gesetzentwurf der FDP

Die FDP-Fraktion will mit ihrem Gesetzentwurf (19/25260) eine gesetzliche Grundlage für die anstehenden Massenimpfungen gegen das Coronavirus schaffen. Die Verteilung des Impfstoffs sowie die Kriterien für die Reihenfolge der Impfungen sollen darin geregelt werden. Ein Gesetz sei aufgrund der hohen Grundrechtsrelevanz bei der Impfstoffverteilung zwingend erforderlich. Zudem sei eine gesetzliche Regelung geeignet, das Vertrauen und die Akzeptanz der Bevölkerung zu stärken.

Solange der Impfstoff noch nicht in ausreichender Menge verfügbar sei, orientiere sich die Verteilung an dem Ziel, die Zahl schwerer Verläufe und Todesfälle durch das Coronavirus zu reduzieren, heißt es in dem Gesetzentwurf. Außerdem solle der Schutz von Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko erreicht, die Übertragung des Virus unterbunden und die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens ermöglicht werden. In dem Entwurf werden Personen im Alter von über 80 Jahren, Personen mit Trisomie 21, Bewohner und Personal in Pflegeheimen und medizinisches Personal mit hohem Ansteckungsrisiko als Gruppen mit der höchsten Priorität für eine Impfung benannt.

Antrag der Linken

Die Linksfraktion fordert in ihrem Antrag (19/24362) die Vorbereitung einer nationalen und internationalen Corona-Impfstoff-Strategie. Die bisherigen Planungen von Bund und Ländern ließen außen vor, wer die Impfstoffe zuerst erhalten solle.

Die Abgeordneten verlangen unter anderem, dem Bundestag eine nationale Impfstrategie zur Bekämpfung des Coronavirus zum Beschluss vorzulegen. Auch sollten Anteile deutscher Impfstoff-Kontingente für den Einsatz in humanitären Not- und Krisensituationen bereitgestellt werden. Der Antrag war im Zusammenhang mit der abschließenden Beratung des dritten Bevölkerungsschutzgesetzes am 18. November 2020 erstmals im Bundestag erörtert und zur federführenden Beratung an den Gesundheitsausschuss überwiesen worden. (pk/13.01.2021)